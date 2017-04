PCP manifesta-se contra fecho de agência da CGD em Portimão

A pressa de entrar para serem atendidos ou a estranheza de ver um grupo a protestar junto à porta da agência da Caixa Geral de Depósitos, na Avenida 25 de Abril, levou a que a maioria das pessoas questionasse o que se estava a passar, na manhã desta segunda-feira, 10 de abril.

A verdade é que muitos não sabem que o balcão da Quinta do Amparo é uma das 61 agências que encerra no início de maio. No Algarve há mais três, nos concelhos de Lagos (Ameijeira), Vila Real de Santo António (Monte Gordo) e Faro (Gambelas).

A manifestação promovida pelo Partido Comunista Português (PCP) serviu, sobretudo, para informar estas pessoas, mas foram poucos os que se prestaram a juntar-se à luta. Ao «barlavento», Rui Sacramento, militante do PCP e ex-vereador na Câmara Municipal de Portimão, explicou que «esta concentração foi feita ao apelo do PCP».

Os militantes consideram que «a área que serve e os múltiplos serviços prestados» levam a que o balcão deva permanecer de portas abertas. Ainda mais, porque a maioria dos clientes são idosos e reformados «que já têm dificuldade em se movimentar», justificou Rui Sacramento. Caso o encerramento se concretize, estas pessoas têm que se deslocar à agência mais próxima, que fica na zona ribeirinha, junto à Praça Manuel Teixeira Gomes, a quase dois quilómetros de distância. «Vão aumentar o volume» do balcão na baixa «que já é bastante grande», resumiu o militante do PCP. A outra opção será deslocarem-se até à Praia da Rocha, também a dois quilómetros, mas no sentido oposto. Serão duas agências para servir uma freguesia que tem mais de 45 mil habitantes. O problema é que, segundo o «barlavento» apurou ainda durante a manifestação, há rumores que, numa segunda fase, o balcão da Praia da Rocha também encerre.

Ao lado, uma manifestante acrescentou que «apesar de não ter uma conta aberta na Caixa Geral de Depósitos, o multibanco é muito útil» para pagamentos e levantamentos. É que a avenida, uma das artérias onde vivem e se movimentam muitas pessoas, apenas tem outro multibanco, uns metros mais abaixo, de uma dependência de outro banco.

Crítico em relação a estas decisões, Rui Sacramento acusa os responsáveis de estarem a levar a cabo «encerramentos cegos sem levar em consideração os devidos locais e a quem eles servem».

No mesmo dia, também uma concentração em Monte Gordo, a Sotavento, reclamou igual direito. «O encerramento, a concretizar-se, penalizaria a população, em particular os mais idosos com baixos rendimentos e sem meios de deslocação, e as micro e pequenas empresas da freguesia», sublinhou o PCP. Esta é uma das duas únicas dependências bancárias de Monte Gordo, contribuindo para descongestionar a de Vila Real de Santo António.

O PCP já questionou também o Ministério das Finanças, através do deputado Paulo Sá, pois quer saber como justificam esta decisão, se foram avaliados os impactos deste fecho para a população e empresas, se serão acautelados os postos de trabalho e os direitos dos empregados destas agências, bem como quais as medidas que o governo tomará para mantê-las abertas.

Militantes abandonam PSD em Castro Marim

A escolha do social-democrata Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, para concorrer ao mesmo lugar nas eleições autárquicas, a 1 de outubro, continua a gerar controvérsia. «Dezenas de militantes do PSD de Castro Marim», alguns com mais de 20 anos de militância, «incluindo vários dirigentes da secção, estão a desfiliar-se do partido com a entrega do cartão de militante a Pedro Passos Coelho», abandonando aquele partido «em protesto» para com as comissões políticas regionais e nacionais, que apoiaram a recandidatura de Francisco Amaral.

A concelhia acusa ambas de «usurpação das competências», por terem escolhido aquele candidato em detrimento de José Estevens, nome que reuniu consenso na concelhia «por unanimidade». É uma forma de mostrar «profunda mágoa e grande desalento», resume o PSD local.