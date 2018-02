Paulo Águas encontra-se com empresários algarvios a 23 de fevereiro em Loulé

O recém-eleito reitor da Universidade (Ualg) do Algarve Paulo Águas tem agendado um encontro com os empresários da região, na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, na sede do NERA (Associação Empresarial da Região do Algarve), em Loulé.

Será uma oportunidade de conhecer diretamente, através da intervenção do novo reitor Paulo Águas, a visão e as linhas de atuação da Ualg, na relação com a realidade económica e empresarial algarvia.

Por sua vez, em contexto de intercâmbio e troca de ideias, o NERA e os empresários de diferentes setores irão transmitir ao novo magnífico um quadro atual do tecido regional, no que toca ao potencial da região, necessidades de formação e recursos humanos, oportunidades para parcerias e novas sinergias com a academia.

A sessão contará com a presença de dirigentes de Instituições regionais e de outras associações empresariais, sendo aberta a todos os interessados.