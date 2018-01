Passagem de nível de Olhão reabre graças a novo acordo entre IP e autarquia

A Infraestruturas de Portugal (IP) e a Câmara Municipal de Olhão estabeleceram uma plataforma de entendimento, na qual, a autarquia se compromete a proceder ao lançamento do concurso da empreitada para a melhoria das condições de circulação do tráfego pedonal na Passagem Inferior, situada na Avenida Bernardino da Silva, no restabelecimento sob a Linha do Algarve e a IP vai emitir uma nova licença temporária, com início a 1 de fevereiro de 2018 até à conclusão daquela obra.

Esta licença permitirá a utilização da passagem de nível nos moldes verificados até ao seu recente encerramento. Refira-se que a passagem de nível estará aberta entre as 6h30 e as 22h00, sendo a gestão diária da responsabilidade da autarquia, onde se inclui a presença de vigilantes no local. Durante a noite, deverá ser utilizada a passagem inferior, por questões de segurança.