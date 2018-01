Passagem de ano 2017/18 atraiu milhares de visitantes a Albufeira

Albufeira continua a pontuar como um dos destinos mais procurados pelos turistas nacionais e estrangeiros para passarem o período das mini férias de fim de ano. Os hotéis estiveram cheios e o Município esteve à altura, com um programa diverso para todos os tipos de gostos e de idade. O resultado confirmou as expetativas e não restam dúvidas de que os primeiros minutos do Ano Novo na Praia dos Pescadores e Paderne Medieval são marcas de ouro na agenda do Ano Turístico. Na Praia dos Pescadores, as badaladas foram contadas ao vivo por mais de 80 mil pessoas.

No momento em que a RTP 1 iniciou, a 30 de dezembro, a transmissão televisiva de mais de cinco horas em direto a partir do Largo Eng. Duarte Pacheco, cortou-se a primeira fatia de um «bolo rei solidário» com 250 metros. E se a baixa da cidade já primava pela cor e pelo brilho, ainda mais ficou com o contentamento de milhares de pessoas que ali acorreram para apreciar a animação, a decoração e o bolo tradicional da quadra. Em quatro horas, o bolo desapareceu, totalizando 5000 fatias para todos os que apareceram a tempo. A verba reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, num total de 2500 euros.

No espaço frente à Câmara Municipal, o parque Snowland continuou a somar a média diária de 300 crianças que aproveitaram a diversão da neve e da pista do gelo. Na Guia, as ruas estiveram constantemente cheias por aqueles que não deixaram de visitar o presépio com imagens acima do tamanho humano e que motivou um concurso fotográfico.

Enquanto isso, desde o dia 29 que as noites do Palácio de Congressos do Algarve, nos Salgados, pontuaram pelas gargalhadas no âmbito do Solrir. Tratou-se de mais uma edição de humor português ao vivo, que de 29 de dezembro a 2 de janeiro somou 5500 espetadores, que ovacionaram artistas como Eduardo Madeira, Nilton, Fernando Rocha e Herman José, entre outros. Nos mesmos dias, Paderne tornou-se numa das aldeias mais visitadas da região. Com particular destaque para o primeiro dia do ano, com o tradicional cortejo que evoca a entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avisentrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis, Paderne Medieval acolheu mais de 12 mil visitantes ao longo de quatro dias de muita animação.

Claro que a noite da Passagem de Ano, na Praia e Praça dos Pescadores foi o momento mais vibrante. Aos primeiros sons dos AGIR, já toda a praça era um só corpo de foliões e a atuação dos Xutos & Pontapés naquela que foi o primeiro concerto sem o saudoso Zé Pedro e aos primeiros minutos do Ano Novo, juntou para cima de 80 mil pessoas. Um êxito que não esqueceu memórias, mas que acima de tudo evocou a alegria de se iniciar um novo ano no calendário. As praias da Oura e de Olhos d’Água juntaram-se na magia do brilho do fogo de artifício e a Avenida Sá Carneiro juntou um vibrante cordão humano que seguiu a animação proporcionada pelos artistas de rua da Star Parade até ao fim da Rua da Oura.

Sem acidentes relevantes a registar nas ruas e estradas, este foi seguramente uma das melhores Passagens de Ano de sempre de Albufeira.