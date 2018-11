Orçamento participativo de 2019 de São Brás de Alportel vai a votos

Até 30 de novembro, estão em fase de votação cinco propostas selecionadas pela autarquia após uma análise técnica realizada pelos serviços municipais, para verificação da sua exequibilidade e dos custos previstos para um valor máximo estipulado de 70 mil euros reservado no orçamento municipal para a execução da proposta de Orçamento Participativo 2019.

As propostas que estarão em votação, são as seguintes:

Proposta A – Valorização do Adro da Igreja Matriz de São Brás de Alportel, com vista panorâmica sobre o Barrocal até ao mar através da criação de um miradouro, com equipamentos urbanos que permitam valorizar este ponto de atração turística localizado em pleno centro histórico da vila

Proposta B – Rearborização e valorização dos espaços verdes existentes no parque de estacionamento das Piscinas Municipais Cobertas e no seu redor, com a substituição de árvores doentes ou mortas e a instalação de novos equipamentos;

Proposta C – Plantação de árvores de alto porte em torno da circular norte, para criar uma paisagem frondosa e florida num espaço muito utilizado pela comunidade não só com a circulação automóvel, mas também com a circulação pedonal, dada a existência do circuito de manutenção com estações de exercícios e os passeios acessíveis;

Proposta D – consiste na criação de um parque canino que pretende dar melhores condições de treino e lazer para os animais domésticos e os seus donos, com instalação de bebedouros, zonas de lazer e bem-estar, área vedada, pista de treino, caixotes de lixo, sacos para dejetos, entre outros equipamentos.



Proposta E – Projeto «Nacional’Art2», que consiste na instalação, ao longo do troço da Estrada Nacional 2 que passa no concelho, de esculturas de grande dimensão, construídas a partir de materiais locais como o ferro, a pedra de xisto ou o calcário, de modo a valorizar este percurso e potenciar as potencialidades turísticas do concelho. Está planeada também a criação de um roteiro «Nacional’Art2».

Os munícipes podem votar diretamente no Gabinete do Munícipe, nos Paços do Concelho, e no site da autarquia.

O projeto mais votado será anunciado no mês de dezembro, integrando o Orçamento do Município de São Brás de Alportel para 2019.