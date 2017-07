Olhãopesca diz que arte da ganchorra está em risco de desaparecer

Nos últimos quatro anos, «a pesca da ganchorra tem sido severamente fustigada por interdições de captura de moluscos bivalves, cada vez mais frequentes, aleatórias e prolongadas, por presença de toxina DSP (toxinas que provocam intoxicação diarreica), acima do valor regulamentar, com especial incidência na espécie conquilha (espécie-âncora da atividade); em nome da saúde pública e da segurança alimentar, durante estes períodos os armadores e pescadores profissionais entram em inatividade, visto que a pesca dirigida unicamente ao pé-de-burrinho e ou amêijoa-branca não é viável em termos empresariais», denuncia Miguel Cardoso, presidente da direção da Olhãopesca, em nota enviada às redações.

Hoje «deparamo-nos com um problema social, pois os empresários, armadores e pescadores não têm outra fonte de produção e rendimento».

Por outro lado, «durante os referidos períodos de interdição de captura e comercialização, com consequente e inevitável inatividade dos profissionais, centenas de apanhadores apeados, licenciados ou não, bem como milhares de turistas e veraneantes, apanham conquilhas em quantidades consideráveis nas extensas praias do Sotavento algarvio à vista da inércia da Autoridade Marítima».

«A situação ocorre principalmente nos meses de verão, em que é usual observarem-se pessoas nas praias com garrafas de água de litro e meio cheias de conquilhas, quase sempre com tamanho inferior ao tamanho mínimo de captura (25 mm)».

A conquilha tem elevada apetência para consumo em fresco, com elevada procura, e, «fruto da não captura dos profissionais por interdição, torna-se escassa no mercado, com consequente subida do valor comercial, nascendo um mercado paralelo economicamente apetecível».

Por sua vez, «e apesar das interdições por presença de toxinas, ocorre elevado consumo nas casas das pessoas, veraneantes e em muitos dos restaurantes ribeirinhos. Ainda assim, nunca houve, até à data, notícia de intoxicações generalizadas por consumo de conquilhas, no entanto, diga-se, ocorrem mais muito mais depressa e frequentemente por consumo de sushi, ovos, entre outros», defende.

Estes factos indiciam de forma clara duas de três coisas: não existe fiscalização e controlo adequados por parte das autoridades competentes; as conquilhas não têm toxinas DSP; os níveis regulamentares de toxinas DSP que levam à interdição de captura, comercialização, não afetam o ser humano», conclui Miguel Cardoso.

Perante esta dura e triste realidade «que subsiste e que tem sido amplamente exposta às autoridades tutelares, a tradicional pesca com arte de ganchorra rebocada por embarcação na zona sul, muito em breve acabará por desaparecer para dar lugar a uma economia superficial, muito pouco contribuinte à manutenção e ao desenvolvimento da produção primária, à criação de emprego e riqueza».

O dirigente explica ainda que «estas embarcações, como todas as outras do sector da pesca, são alvo de fiscalização e monitorização por parte das autoridades, tendo como espécies-alvo a conquilha, o pé-de-burrinho e a amêijoa-branca, sendo que, devido ao facto de ter mais procura e valor comercial, a conquilha é a espécie-âncora da atividade».

Devido à especificidade desta faina, «as unidades de pesca dedicadas não estão vocacionadas ou preparadas para, tempestivamente, exercerem outras atividades pesqueiras alternativas, visto que obrigam a alterações de fundo nas embarcações que, por sua vez, traduzem-se em elevados investimentos. Outra condicionante, prende-se com o facto de muitas embarcações também não possuírem licenciamento alternativo, sendo que tem como única fonte de subsistência o licenciamento da arte de ganchorra».

Na zona sul de Portugal existe uma frota de 50 embarcações de pesca a operar com arte de ganchorra, uma atividade de pesca «devidamente regulamentada, muito específica e enraizada no Algarve, com grande importância económica e social na região. Só em 2015, no Sotavento Algarvio, a pesca com arte de ganchorra produziu 656,36 toneladas de moluscos bivalves oceânicos, tendo estes sido transacionados pelo valor total de 1086308,69 euros».