Olhão renova Bandeira Azul em todas as praias

Foi já divulgada pela Associação Bandeira Azul da Europa a lista de praias que ostentará a Bandeira Azul no ano de 2017. No concelho de Olhão, pelo segundo ano consecutivo, todas as praias do concelho: Armona-mar, Armona-ria, Fuzeta-mar e Fuzeta-ria – hastearão este símbolo de reconhecimento de qualidade ambiental.

O presidente da Autarquia, António Miguel Pina, confessa-se satisfeito com a renovação destes galardões: “Como Autarca e como olhanense, não poderia deixar de estar extremamente satisfeito por poder ver hasteadas estas bandeiras mais uma vez em todas as praias do concelho. Esta é a prova cabal do trabalho reiterado e constante que tem vindo a ser feito em termos de preservação da qualidade ambiental nos nossos espaços balneares; esta é, e continuará a ser nos anos vindouros, uma prioridade constante para este Executivo”.

A Bandeira Azul vai ser este ano hasteada em 320 praias nacionais, 292 costeiras e 28 fluviais. Catorze portos ou marinas também são distinguidos, tal como cinco embarcações ecoturísticas, o que acontece pela primeira vez.

O novo recorde coloca o país no sexto lugar internacionalmente e, em termos percentuais, Portugal lidera mesmo o ranking, com 55 por cento das praias a receberem o galardão.

A Bandeira Azul é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias, marinas e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, educação ambiental, informação, qualidade da água balnear, serviços e segurança dos utentes.

Em Portugal, o galardão é desenvolvido pela Associação Bandeira Azul, secção portuguesa da Foundation for Environmental Education, e conta com o apoio técnico da Agência Portuguesa do Ambiente, entre outras entidades públicas e privadas com responsabilidades na gestão das praias, marinas e portos de recreio.