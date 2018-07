Olhão recebeu veleiros da Escola Naval em viagem de instrução

A Escola Naval escolheu, este ano, Olhão como porto de passagem dos seus veleiros durante a viagem de instrução dos cadetes do 3º ano. As embarcações NRP Polar e NRP Zarco atracaram no Porto de Pesca esta terça feira, 3 de julho, onde receberam a visita do público e do executivo municipal.

O presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, deu as boas-vindas a Olhão aos 26 tripulantes, a quem relatou uma das páginas mais marcantes da história do concelho – a viagem ao Brasil dos 18 bravos olhanenses a bordo do caíque Bom Sucesso, «uma autêntica epopeia, quase sem instrumentos de navegação, que só se saldou num sucesso graças à coragem e à garra destes homens do mar».

António Miguel Pina e a restante comitiva tiveram ainda oportunidade de subir a bordo das duas embarcações, onde ficaram a conhecer a sua história e o quotidiano dos cadetes.

No final de cada ano letivo, os cadetes participam numa viagem de instrução, onde têm oportunidade de aplicar no mar os conhecimentos de navegação e marinharia que aprenderam em contexto de sala de aula.

Ao longo de mês e meio, a viagem decorre em águas e portos nacionais, este ano com passagem por Olhão, um dos portos de arribada escolhidos.

Os veleiros, o NRP Zarco e o NRP Polar, são duas embarcações da Marinha Portuguesa, atribuídas à Escola Naval para efeitos de instrução no mar e aprofundamento do espírito de corpo e de missão dos cadetes.

O atual comandante da Capitania do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, desempenhou funções de liderança a bordo dos dois navios – foi comandante do NRP Zarco durante dois anos e imediato no NRP Polar, também por um período de dois anos.