Olhão reabilita terreno abandonado em Brancanes

A Câmara Municipal de Olhão adquiriu um imóvel sito na Horta do Dr. Pádua, na freguesia de Olhão, cuja escritura foi realizada no início desta semana. Com a presente aquisição, a autarquia pretende requalificar um dos espaços que se encontrava degradado no centro da cidade.

O prédio urbano, situado perto do cemitério municipal, em Brancanes, foi adquirido pelo valor de 150 mil euros e tem uma área de 1.141 m2.

Neste espaço, atualmente ao abandono, o Município pretende fazer uma reabilitação equilibrada, para que possa ser de utilização pública no futuro.

A sua transformação deverá passar por incluir um jardim público e um espaço desportivo, para usufruto dos residentes naquela zona da cidade.

«Importa promover a transformação da cidade num território mais atrativo, dotado de organização urbanística que responda às necessidades de todos os que aqui residem, reestruturando-se o tecido urbano de forma coerente, equilibrada e sustentável», refere o presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, em nota enviada à imprensa.