Olhão mais próximo da geminação com o Rio de Janeiro

O processo de geminação entre as cidades de Olhão e Rio de Janeiro, no Brasil, acabou de dar mais um passo, com o estabelecimento dos termos do respetivo acordo, determinados na sequência da visita recente do prefeito da cidade brasileira, Marcelo Crivella, à cidade cubista.

Do encontro com o seu anfitrião português, António Miguel Pina, que contou também com a presença do Cônsul-Geral do Brasil em Faro, Igor Kipman, resultou um documento, onde se encontram instituídos os princípios da geminação entre as duas cidades, que assentam «nos laços históricos entre Portugal e o Brasil» e o facto de «o Rio e Olhão compartilharem muitas áreas de interesse comum, tais como a sua relevância global e regional, as afinidades culturais que ligam ambas as sociedades e os desafios que enfrentam para inovar».

Esta geminação visa promover a solidariedade, a amizade e a compreensão entre as duas cidades, bem como a cooperação entre os habitantes de ambos os lados do Atlântico.

Ambas as cidades se comprometem em trabalhar conjuntamente na promoção de políticas públicas que promovam o intercâmbio cultural, artístico, musical, desportivo e turístico.

De recordar que, desde 2008, por iniciativa da prefeitura da cidade brasileira, Olhão foi decretada Cidade Irmã do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro é um município brasileiro, capital do estado homónimo, situado no sudeste do país. É o maior destino turístico internacional do Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul.