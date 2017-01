Odiana promove sessão «Turismo e Produtos à mesma mesa»

A Odiana volta a abrir as suas portas aos empresários e produtores do território, na terça-feira, 24 de janeiro, às 14h30. O objetivo é estabelecer contactos, brainstorming e a apresentação da primeira fase do estudo sobre a oferta e procura turística do Baixo Guadiana.

Esta será a primeira de seis sessões agendadas que integram reuniões de trabalho, matchmaking e ações de cooperação diversas que capacitem e potenciem o Baixo Guadiana como um destino mais competitivo internacionalmente.

As sessões decorrem no âmbito do projeto «Turismo em Zonas de Baixa Densidade (Baixo Guadiana)» cuja meta é conhecer o posicionamento da oferta nos mercados internacionais e concertá-la com o setor empresarial da região. Um projeto focado num turismo sustentável e que pretende combater a sazonalidade e as assimetrias entre o litoral e as baixas densidades.

A primeira sessão, intitulada «Turismo & Produtos à mesma mesa» pretende elucidar e capacitar gradualmente os empresários e produtores do território, em matérias de internacionalização.

As sessões vão ser dirigidas pela Odiana em conjunto com a SPI, empresa responsável pelo diagnóstico, estudo e estratégia turísticas a apresentar na sessão.

Participa ainda o CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve que irá apresentar uma metodologia inovadora para potenciar o setor agroalimentar e cimentar a relação entre o setor turístico.

E ainda, para o debate e brainstorming, os principais protagonistas: os empresários e produtores do território.

A participação nas sessões está sujeitas a confirmação através de inscrição presencial na Odiana ou através do e-mail odiana.comunicacao@gmail.com .

De salientar que esta iniciativa acontece com o selo da Odiana e surge no seguimento das aprovações da Odiana no âmbito dos SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC Algarve 2020, nomeadamente o «Turismo em Zonas de Baixa Densidade (Baixo Guadiana)» -Internacionalização e o «Choose our Food» – Qualificação.