Ocean e Vila Joya mantêm as duas estrelas Michelin

O Algarve continua a ter dois restaurantes com duas estrelas (que a Michelin classifica como «uma cozinha excecional, vale a pena desviar-se»). São eles o Ocean, no Vila Vita Parc, em Lagoa, do chef Hans Neuner, e o restaurante do Vila Joya, em Albufeira, do chef Dieter Koschina, que está representado há 26 anos consecutivos no Guia Michelin, um recorde em Portugal. Recentemente, este mesmo chef austríaco revelou que o segredo dessa longevidade está no próprio Algarve, um paraíso com sol e produtos do mar de elevada qualidade.

O Algarve continua a ser a região portuguesa com maior número de estrelas e restaurantes no Guia Michelin, ao manter dez estrelas e oito restaurantes no mais prestigiado guia gastronómico mundial. A revelação foi feita na gala de apresentação do «Guia Michelin Espanha e Portugal 2019», que decorreu esta quarta-feira, pela primeira vez, em Lisboa.

Além dos referidos, juntam-se a estes mais seis restaurantes que mantêm uma estrela Michelin («uma cozinha de grande fineza, compensa parar»). São eles o Bon Bon (Carvoeiro), o Willie’s (Vilamoura), o Vista (Portimão) e ainda o Henrique Leis, o São Gabriel e o Gusto (os três em Almancil).

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), refere que «a gastronomia do Algarve é um património de excelência, com produtos de alta qualidade para os maiores chefs de cozinha do mundo, que os utilizam com toda a mestria para alcançarem o reconhecimento internacional, como o do Guia Michelin. Dou os parabéns a todos os que voltaram a ser distinguidos, enaltecendo a nossa gastronomia», declara, concluindo que «as estrelas Michelin despertam a curiosidade dos visitantes e exercem um forte poder de atração de turistas à região».