«O hoje e o amanhã do Imobiliário português» em discussão no Algarve.

O auditório da Região de Turismo do Algarve (RTA) será o palco para a conferência «O hoje e o amanhã do Imobiliário português», no próximo dia 7 de dezembro, pelas 14H30.

Esta conferência contará com a presença de António Ramalho, presidente do Novo Banco, de Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), e ainda do Fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Os três convidados vão debater o futuro do sector imobiliário, com a moderação de José Gomes Ferreira, Diretor Adjunto de Informação da SIC.

A abertura da conferência ficará a cargo do Presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.

Constituída também por dois painéis, o primeiro será moderado por Luís Coelho, Professor da Universidade do Algarve e Presidente da Ordem dos Economistas, e contará com a presença de Aquiles Marreiros, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, João Fernandes, Presidente da RTA, Jorge Botelho, Presidente da Associação de Municípios do Algarve (AMAL) e Alberto Mota Borges, Diretor do Aeroporto de Faro.

Já o segundo painel, subordinado ao tema «Algarve: o momento de existir”», será integrado por Joaquim Goes, da OXY Capital, Gonçalo Batalha, da ECS Capital, Pedro Seabra, da Explorer Investments, Luís Correia da Silva, do Grupo Dom Pedro e ainda Rui Meneses Ferreira, da Kronos Investment Group. A moderação estará a cargo de Ruben Peixinho, Professor da Universidade do Algarve.

As considerações finais ficam a cargo de Reinaldo Teixeira, Vice-presidente da APEMIP, com o encerramento a ser feito pelo Presidente da APEMIP, Luís Lima.

A Conferência «O hoje e o amanhã do imobiliário português» é organizada pela APEMIP, contando com o apoio da Região de Turismo do Algarve.