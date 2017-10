Nova rotunda vai homenagear Bombeiros de Portimão

As duas novas rotundas anunciadas aquando os 1000 dias de mandato autárquico de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão estão a avançar. A empreitada junto ao Mercado Municipal está já em funcionamento há mais de dois meses, mas a decoração ainda está em fase de execução, devendo ser inaugurada a 18 de novembro.

Por sua vez, a rotunda junto à Panificadora, perto da linha de caminho de ferro, começou a ser realizada no final da semana passada. Segundo o vereador recém-empossado Filipe Vital, com o pelouro das obras públicas, avançam para já os trabalhos preparatórios, sendo a intervenção interrompida «durante a Feira de São Martinho, entre 3 e 12 de novembro para evitar constrangimentos» na faixa de rodagem e nos acessos ao Parque de Feiras e Exposições.

Foram já arrancados os passeios naquela zona e partida a entrada norte da Panificadora, cuja cooperativa cedeu alguns metros para que a rotunda possa ser construída.

Os passeios, bastante frequentados por quem se dirige a pé para a Feira de São Martinho, devem estar terminados antes do início do certame.

A novidade será a homenagem que a rotunda do Mercado contemplará aos soldados da paz locais. Segundo Álvaro Bila, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, a decisão foi da Câmara Municipal, tendo depois os bombeiros sido contactados para prestar alguns contributos. A escultura é da autoria de Paula Espanha, que há uns anos, projetou também a rotunda alusiva às operárias conserveiras, perto do Museu.

Serão assim dispostos na rotunda três blocos de mármore, já visíveis, onde constam três frases de apoio aos soldados da paz. «No cilindro que está a ser construído será colocada uma escultura que terá as asas de uma fénix, símbolo dos Bombeiros Voluntários de Portimão», avançou Álvaro Bila ao «barlavento».

Esta é uma homenagem muito importante para esta corporação e para todos aqueles «que passaram por aquela casa» considerou, acrescentando que se reveste de maior importância para aqueles que no passado deram o seu contributo voluntário, pois não eram remunerados, por uma causa. Será ainda colocada a história dos Bombeiros de Portimão, num paralelo de mármore, instalado no passeio perto da entrada do Mercado.