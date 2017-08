Noite Branca atraiu mais de 80 mil pessoas a Loulé

Segundo a Câmara Municipal de Loulé «uma verdadeira multidão» marcou presença na cidade no passado sábado, 26 de agosto, para participar na festa oficial de despedida da animação de verão na região: Noite Branca Loulé – Algarve.

Em resposta ao repto lançado pela autarquia, «estima-se que mais de 80 mil pessoas vestiram-se de branco, rumaram à cidade para celebrar a época estival e foram surpreendidos com propostas originais que envolveram o público, proporcionado momentos de pura descontração a quem se encontra de férias mas também a todos os residentes, do barlavento ao sotavento algarvio».

Mais de 200 performers e 40 espetáculo musicais estiveram em cada avenida, rua ou praça do centro urbano para transmitir o espírito deste evento pioneiro no país e que, ao longo dos anos, tem sido replicado noutras cidades.

Com uma cidade repleta de pessoas e um público fortemente participativo e envolvido em todas as iniciativas, vários foram os pontos de animação que se destacaram. Mas a atuação dos The Gift constituiu, sem dúvida, um dos momentos altos da festa que cobriu Loulé de branco. Entre o Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco e o Largo Gago Coutinho, uma plateia imensa assistiu ao vivo e a branco à voz e presença em palco de Sónia Tavares, vestida de preto, a contrastar com o tom predominante da noite.

«Gaivota» do projeto Amália Hoje, »Fácil de Entender» ou alguns temas do novo trabalho da banda de Alcobaça foram ecoados no mesmo palco onde, uma hora antes, a algarvia Viviane teve uma convidada muito especial a seu lado: Simone de Oliveira, com uma interpretação a duas vozes da emblemática «Desfolhada». No encerramento deste palco, os sons eletrónicos atuais dos Karetus fizeram a festa.

Mas um pouco por toda a cidade a música foi uma constante, dos ritmos mais chill-out como foi o caso da Orquestra de Jazz do Algarve ou do projeto A-Mar, ao Hip-Hop de Valas e dos MGDRV, ao rock da Rockestra que trouxe a Loulé que alguns clássicos da sétima arte, à original música suspensa com os músicos a tocarem pendurados num slide, e muita eletrónica com os DJs a convidarem o público a participar numa discoteca improvisada no meio da calçada.

Em termos de animação, a fantasia saiu à rua com performances verdadeiramente mágicas, numa noite em que a imaginação não teve limites. Pendurada num balão gigante, um bailarino/trapezista deu o mote para o arranque da Noite Branca, ao mesmo tempo que acontecia uma largada de pombas brancas.

Uma fanfarra anunciava a festa, enquanto que um grupo de mimos vestidos de licra branca e preta dançava ao ritmo da disco sound. Bailarinas com vestidos iluminados, peixes gigantes, figuras do Star Wars, medusas, borboletas, bobines gigantes, bonecos articulados iluminados na fachada no Mercado Municipal, um desfile de modelos inspirados na Roma Antiga e muito mais numa noite inesquecível para quem veio a Loulé.

Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, a Noite Branca encerrou da melhor forma um verão em que o concelho de Loulé voltou a estar na primeira linha em termos dos eventos realizados. «Esta iniciativa voltou a ser um enorme êxito, respondendo da melhor forma às imensas expectativas que o público tinha. Estou convicto que estes milhares de pessoas ficaram muito satisfeitos com o que viram e com tudo o que puderam experienciar de diferente e que torna a Noite Branca de Loulé única no contexto nacional», sublinhou o autarca, em nota enviada à imprensa.

Vítor Aleixo realçou o importante contributo desta noite para a dinamização da economia local, sobretudo em termos dos espaços de restauração e cafés da cidade. «É também a pensar nos nossos comerciantes e empresários da área da restauração que fazemos um programa de animação de verão nas localidades do Concelho que culmina nesta noite. É com grande satisfação que constatamos que, depois de um verão muito concorrido e forte para toda a região, o comércio teve aqui mais uma oportunidade para gerar importantes receitas», afirmou.

Por último, o responsável do município de Loulé deixou ainda uma nota para a segurança, cada vez mais um fator a ter em conta na realização de eventos. «Numa noite com casa cheia não houve qualquer incidente de registo o que manifesta também o trabalho de preparação levado a cabo pelas forças de segurança, em estreita colaboração com a organização», considerou Vítor Aleixo.