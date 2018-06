NERA debate agricultura algarvia

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em colaboração com a Universidade do Algarve, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, organiza a Conferência – «Setor Agrícola no Algarve: Reforçar Dinamismos e Explorar Oportunidades», que terá lugar nas instalações do NERA, em Loulé, na sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h15. Esta iniciativa contará com a participação de empresários representativos dos diferentes sectores, autarcas, professores universitários, quadros e técnicos especialistas, responsáveis de organismos regionais e, com os agricultores algarvios. Para Vítor Neto, presidente do NERA, é «um programa riquíssimo» sem paralelo na região.

A participação é livre de encargos mas sujeita a inscrição prévia até 19 de junho. Será servido um almoço-volante aos participantes. O objetivo é «sensibilizar para as potencialidades de um sector que já foi forte no passado em produção e exportação, que perdeu peso nas últimas décadas, a recuperar em áreas importantes, ainda que longe da utilização plena de todos os seus recursos. A economia regional precisa de uma agricultura dinâmica, destinada a reequilibrar a sua estrutura produtiva, criar mais riqueza e emprego, para garantir um futuro para as novas gerações». Mais informações podem ser pedidas através do 289415151, e também via e-mail ([email protected]).