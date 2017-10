Nadadores Salvadores de Faro levaram donativos à Pampilhosa da Serra

A Sueste – Associação Humanitária de Nadadores Salvadores levou uma carrinha cheia de bens para as vítimas dos incêndios na Pampilhosa da Serra, ontem, dia 26 de outubro.

«Aquando da calamidade que Portugal sofreu, a Sueste contactou várias associações de Faro no sentido de doar alguns bens de primeiros-socorros para as vítimas e para os bombeiros no terreno. Após perceber que nenhuma instituição de Faro estava a receber, nem a fornecer ajuda, decidimos avançar», explica Mariana Boavida, responsável pela comunicação da Sueste.

Assim, «foi feita uma recolha de bens com a ajuda de algumas instituições que se quiseram envolver, como o Judo Clube Algarve que juntou uma quantidade enorme de bens para nos entregar. As pessoas interessada puderam também entregar os seus donativos no Gymnasium de Faro e Olhão».

«Nunca pensámos ter tanta aceitação. Não cabia num carro nem numa carrinha normal. Foi aí que o Ginásio Clube Naval de Faro foi fulcral. Emprestou-nos um minibus, no qual transportámos todos os bens».

Às 5 horas, a equipa da Sueste rumou até às aldeias mais a sul da Pampilhosa da Serra: Padrões, Vale Serrão, Cimeira, Fundeira e por fim ao centro da Pampilhosa para entregar o que sobrou no centro de recolha da Câmara Municipal de Pampilhosa.

«Quisemos percorrer as aldeias, falar com as pessoas afetadas, dar o nosso contributo no local. Saber que donativos eram realmente entregues a quem deles mais precisa. No final entregámos o que sobrou no Centro de Recolha da Câmara Municipal da Pampilhosa, que está muito bem organizado mesmo. Vimos no local várias pessoas irem buscar o que precisavam. E sabemos que os vão entregar às famílias afetadas. Só precisam de mais mãos. Precisam de voluntários que possam ir ajudar nesta entrega às aldeias», acrescenta Mariana Boavista.

«Foram muitas as pessoas que foram ajudadas graças a todos os farenses que mostraram o que é a solidariedade e o espírito de entreajuda. Recebemos tantos abraços. Foi um dia de emoções fortes. Saímos de madrugada, regressámos à noite. Foi muito cansativo, mas muito gratificante. Queremos voltar para ajudar mais no local», garante.