Município de Lagos anuncia chegada do Natal

Para assinalar a quadra natalícia, a autarquia de Lagos preparou uma programação diversificada que promete muita animação para o mês de dezembro. As iniciativas contam com a colaboração da Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), da empresa municipal «Lagos em Forma», da freguesia de São Gonçalo de Lagos, e de várias associações e coletividades culturais do concelho.

A programação deste ano, que vai decorrer entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro de 2019, volta a deixar bem patente a aposta na área musical, na qualidade e diversidade dos talentos locais, na atenção aos mais pequenotes e no apoio ao comércio tradicional.

A animação arranca logo no dia 1, data em que Lagos acolhe a chegada do Pai Natal e da Mãe Natal, prevista para as 14h30 na Praça Luis de Camões, ocasião para a qual está prevista uma parada natalícia e uma tarde recheada de surpresas e atividades para animar os mais pequenos.

Neste mesmo local, e entre os dias 3 e 22, a Mãe Natal vai estar à espera dos mais pequenotes para tirar fotografias e receber as suas tradicionais cartas com os seus desejos natalícios.

Também neste período, a magia e alegria do Natal vão ser uma constante noutros pontos cidade, nomeadamente na Praça do Infante e no Largo das Portas de Portugal, onde estarão insufláveis, uma pista de gelo sintético e um iglu com vários ateliers para animar os mais curiosos.

O programa deste ano volta a incluir várias vertentes, desde as atividades de dinamização do comércio local e animação de rua, aos concertos de Natal, passando por outras iniciativas que passam pela «Natalândia» no Zoo de Lagos, o Mercado de Natal (no Mercado da Avenida) e o tradicional presépio de Natal animado do lacobrigense José Cortes.

A ACRAL promove ainda, entre os dias 1 e 21 de dezembro, um concurso de decoração de árvores de Natal, cujas árvores estarão expostas pela baixa de Lagos até 6 de janeiro e um concurso de montras.

Também a empresa municipal «Lagos em Forma» volta a acarinhar o comércio local, proporcionando, entre os dias 10 de dezembro e 1 de janeiro, condições muito especiais a todos os utentes do parque de estacionamento coberto da Frente Ribeirinha. O estacionamento será gratuito entre os dias 17 de dezembro e 1 de janeiro.