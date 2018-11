A Câmara Municipal de Castro Marim confrontou-se no sábado, 17 de novembro, com a perda inesperada de dois funcionários da Câmara Municipal, Nelson Lourenço e Norberto Rocha, num acidente rodoviário ao serviço do município.

«O seu desaparecimento representa uma enorme perda para Castro Marim, pelo que serão decretados dois dias de luto municipal. Ficarão sempre na memória de quem teve o privilégio de os conhecer e de trabalhar com eles. Uma dor irreparável para as suas famílias e para os seus amigos, este Município informa que está a apoiar psicologicamente todos os envolvidos e a tratar de todas as diligências inerentes a este momento», lê-se na nota publicada no sítio da autarquia.

«Neste momento de sofrimento pelo que estão a passar os familiares e amigos dos nossos colaboradores, queremos endereçar um abraço de conforto a todos, sabendo que nos faltam as palavras para explicitar a intensidade deste momento. O município de Castro Marim reconhece o inestimável trabalho desenvolvido por todas as entidades da Segurança e da Proteção Civil, nomeadamente aos Bombeiros da Associação Humanitária de Vila Real de Santo António, INEM e GNR de Castro Marim, assim como aos colaboradores deste município», conclui a nota de pesar da edilidade.