Motards já rolam em Faro e esta noite há concerto na baixa

É com enorme expetativa que a capital algarvia acolhe, até domingo, 23 de Julho, mais uma Concentração Internacional organizada pelo Moto Clube de Faro. A Câmara Municipal dá assim as boas vindas aos mais de 20 mil motards esperados – e aos muitos mais milhares de turistas que rumam a Faro por esta altura. O evento deste ano contará com um vasto programa de animação que inclui concertos, animação de rua, tatuadores, exposições, bares, performances artísticas e stands profissionais.

Compõem o cartaz grandes nomes do panorama musical, nacional e internacional, nomeadamente Daniel Kemish (UK), Fast Eddie Nelson (PT), Rita Guerra (PT), Travellin’Brothers (ES), UHF (PT), Vendetta (ES), Ugly Kid joe (USA) e The Gift (PT). Outro grande momento da Concentração será o Bike-show, uma das iniciativas que atrai muitos visitantes ao recinto.

O evento contará mais uma vez com o apoio do município de Faro, que irá oferecer aos munícipes e visitantes dois concertos que terão lugar no Palco da Doca, pelas 22:00, na baixa da cidade. No dia 21 de julho, sexta-feira, atuará a banda Gordo e os Indecentes conduzidos pela voz e guitarra eléctrica de Ricardo Gordo.

No sábado, dia 22 de julho, contaremos com a atuação da banda Up this river, que trará ao palco temas emblemáticos das décadas de 1960 e 70. Ainda na baixa da cidade, no Jardim Manuel Bivar, estará patente uma exposição de motas, de 21 a 23 de julho, que poderá ser visitada das 11h00 à 1h00.

A somar aos pontos altos da concentração internacional de motos de Faro está, como habitualmente, o tradicional desfile pelas ruas da cidade, que se realiza no domingo e antecede o regresso dos motociclistas a casa.

Para além de tudo isto, mantém-se a disponibilização de dois autocarros gratuitos, que farão o circuito entre o Vale das Almas e a baixa de Faro, durante todos os dias do evento, entre as 8h00 e as 0h00 – apenas serão admitidos os passageiros portadores de bilhete de admissão no evento.

Quanto à Segurança, deve informar-se que se tomaram, em conjunto com as autoridades policiais e proteção civil, as medidas necessárias para que o evento decorra com toda a normalidade. O objetivo é que todos possam guardar apenas boas recordações de mais uma Concentração Internacional de Motos.

«Nesse sentido, apelamos à prudência de todos os participantes para que conduzam com toda a segurança, respeitem as normas do código e evitem comportamentos de risco. No espírito de hospitalidade tão característico desta cidade, apelamos ainda aos munícipes para que acolham esta iniciativa com toda a alegria e cooperação. Afinal, os farenses sabem receber como poucos e têm noção de que o seu concelho é, já hoje, a capital do mototurismo», informa a Câmara Municipal de Faro em nota enviada às redações.