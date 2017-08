Monte Gordo vai ter posto da GNR

A freguesia de Monte Gordo vai ter um posto da Guarda Nacional Republicana – GNR. A confirmação foi dada pela Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Gomes, durante uma visita de trabalho ao concelho.

O novo equipamento destina-se a aumentar o policiamento de proximidade naquela que é uma das principais zonas turísticas do Algarve e que, nos meses de Verão, mais do que quintuplica a sua população.

Para o presidente da Câmara Municipal de VRSA, «a medida responde aos anseios dos moradores e comerciantes e constitui uma meta há muito ambicionada pela autarquia».

«Esta decisão resulta do trabalho conjunto desenvolvido entre a autarquia e o Governo e mostra o importante papel da freguesia de Monte Gordo no contexto do turismo algarvio, na medida em que estamos a contribuir para o sentimento de segurança de todos os que nos escolhem como destino de férias», afirma Luís Gomes.

Na visita efetuada esta quinta-feira ao município vila-realense, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna conheceu igualmente o ponto de situação do processo de requalificação da esquadra da PSP de Vila Real de Santo António, obra que deverá avançar em breve.