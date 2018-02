Monchique marca presença no maior certame de turismo gastronómico de Espanha

O 19° Salão Internacional de Turismo Gastronómico está a decorrer em Ourense, Espanha, até 4 de fevereiro, tendo este ano Portugal como país convidado.

Desde a passada quarta-feira, 31 de janeiro, o evento contempla a apresentação de variadas experiências culinárias, mostras e degustações asseguradas pelos 270 expositores e os 15 restaurantes presentes, representando um total de 12 países.

Alejandro Rubín, diretor da feira diz que «este certame representa a fidelidade entre os dois países, Portugal e Espanha na afirmação do turismo gastronómico de qualidade e que é já hoje uma marca identificadora deste território».

Rui André, presidente da Câmara de Monchique, que por ocasião deste certame foi distinguido a título particular como confrade da Confraria Gastronómica Luso-Galaica que realizou o seu Capítulo no dia 31 de janeiro, adianta, em nota enviada hoje à imprensa, que «a aposta estratégica do nosso concelho no turismo gastronómico é acima de tudo uma forma de valorizar e divulgar um saber e cultura local que resulta numa oferta diferenciadora pela qualidade dos produtos e sua especificidade. A nossa participação neste evento é também uma forma de ampliar as linhas de cooperação entre estes dois países cujos fluxos turísticos são cada vez mais importantes para ambos, assim como uma abertura e relacionamento com outros países participantes».

«A importância da gastronomia monchiquense enquanto forma superior de promoção e engrandecimento da oferta turística local, realça desta forma a dimensão social e cultural da nossa gastronomia, sendo um

produto turístico de elevado interesse», acrescenta.

«A gastronomia é, sem dúvida, muito mais que uma simples arte culinária. É um valioso saber ancestral e um importante veículo da cultura popular, marcado pela forma como ainda hoje vive o homem da serra num perfeito encontro entre a natureza e as suas maiores riquezas», diz ainda Rui André.

«Este produto turístico é cada vez mais responsável pela atratividade do nosso território e neste certame a participação do município de Monchique pretende também, e para além de mostrar o que de bom temos no nosso concelho, divulgar também outros produtos como o turismo de natureza, o turismo cultural ou o tão conhecido e também já promovido na Galiza, turismo de Bem-estar com o termalismo que em Ourense também representa uma característica especificidade local, onde se realiza a maior feira de Termalismo a nível mundial e onde Monchique também tem marcado presença», conclui o autarca de Monchique.