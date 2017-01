Monchique e Caçadores do Algarve repõem sinalética destruída pelo fogo

O dia de Reis, 6 de janeiro, foi a data escolhida pela Câmara Municipal de Monchique e a Federação de Caçadores do Algarve (representativa das Associações de Caça existentes no Concelho de Monchique), para dar inicio aos trabalhos de recolocação das placas sinaléticas que identificam as zonas de caça, nas zonas que forma danificadas/destruídas pelo incêndio que assolou Monchique no passado mês de setembro de 2016.

A atividade cinegética no Concelho de Monchique é muito intensa, envolvendo muitas associações e clubes de caça que tem contribuído para a manutenção das espécies protegidas e para a dinamização de uma procura dos amantes deste desporto.

A ação de recolocação desta sinalização, que abrange três zonas de caça que são geridas por duas associações de caçadores do concelho: Clube de Caça de Marmelete (CA-PROC.º n.º 4191); Associação de Caça e Pesca «Os Monchiqueiros» (ZCA- PROC. N.º 3483) e a ZCA – PROC. N.º 4179, foi toda ela suportada com valores deliberados em reunião de Câmara cujo grande objetivo é que todas as atividades das áreas afetadas pelo grande incêndio regressem à normalidade.

Vitor Palmilha, presidente da Federação de Caçadores do Algarve e Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, acompanhados dos dirigentes associativos e numa iniciativa social promovida pela Federação de Caçadores, entregaram a cerca de duas dezenas de crianças carenciadas do Concelho um conjunto de presentes de «reis» acompanhados de um lanche convívio para estes e seus familiares. Estas ações tiveram o apoio da Empresa Sarah Trading e da Associação Espiral de Vontades de Monchique.