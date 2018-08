Ministra do Mar inaugura 33ª edição do Festival do Marisco de Olhão

A ministra do Mar Ana Paula Vitorino, preside à inauguração da 33ª edição do Festival do Marisco de Olhão, que acontece na sexta feira, 10 de agosto, pelas 18h00.

A uma semana do arranque do maior evento gastronómico a sul do País, que este ano decorre de 10 a 15 de agosto, ultimam-se os preparativos no Jardim Pescador Olhanense, que se transfigura para receber da melhor forma as dezenas de milhares de olhanenses e turistas, para quem o certame é já ponto de passagem obrigatório no verão algarvio.

A gastronomia e a música são os pilares do Festival do Marisco de Olhão: os melhores mariscos e bivalves, cozinhados como só os olhanenses sabem, são servidos com o acompanhamento, em palco, de um cartaz musical que traz anualmente à cidade cubista um cartaz composto por artistas de destaque nacional e internacional.

A 33ª edição não é exceção, com Agir, Pedro Abrunhosa, Ana Moura, Vanessa da Mata, Calema e Xutos & Pontapés a animarem o recinto junto à Ria Formosa.

Quanto aos bilhetes, ficam-se pelos 7 euros nos primeiros três dias do evento, e pelos 9 euros nos três últimos dias. As crianças até aos seis anos não pagam entrada, e para jovens entre os sete e os 12 anos, o bilhete tem 50 por cento de desconto.

A organização do Município de Olhão e da empresa municipal Fesnima volta, este ano, a apostar no Bilhete Festival, disponível apenas através da Ticketline e rede de distribuição, que vale para os seis dias do evento e pode ser adquirido a um preço mais económico, já que custa 42 euros para adultos e 18 euros para as crianças.

Um dos principais cartazes turísticos de Olhão e da região, o Festival do Marisco é já um compromisso obrigatório, quer para os algarvios, quer para os muitos turistas que em agosto se encontram no Algarve, com o objetivo de se deliciarem com o marisco mais fresco, confecionado no momento e como só os olhanenses sabem, com o maravilhoso cenário da Ria Formosa como pano de fundo.

Os camarões grelhados, as sapateiras, o arroz de marisco, as paellas, as lagostas, os lavagantes, as amêijoas ou as ostras continuam a fazer crescer água na boca aos visitantes do Festival.

Todos estes sabores podem ser degustados num espaço com milhares de lugares sentados.

Cartaz Musical

10 agosto – 23h30

Agir

11 agosto – 23h30

Pedro Abrunhosa

12 agosto – 23h30

Ana Moura

13 agosto – 23h30

Vanessa da Mata

14 agosto – 23h30

Calema

15 agosto – 23h30

Xutos & Pontapés

O Festival em números

Área total do evento – 9.600 m2

Espaços de venda de marisco – 9

Espaços de venda de comida alternativa ao marisco – 2

Espaços de venda de bebidas – 7

Espaços de venda de artesanato e promocionais – 13

Espaços de venda de doçaria e similares – 4

Kids Club

Variedades de marisco – camarão, sapateira, amêijoa, lagosta, lavagante, ostras, arroz e açorda de marisco, paella, cataplana… e muito mais!