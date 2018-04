Ministra do Mar estará amanhã em Olhão e Vila Real de Santo António

Ana Paula Vitorino, desloca-se amanhã, dia 13 de abril, a Olhão para atribuir a distinção «Escola Azul» ao Agrupamento de Escolas João da Rosa, em Olhão e a Vila Real de Santo António, onde vai presidir à inauguração da requalificação do Cais Fronteiriço no Rio Guadiana.

Em Olhão, às 10h45, a Ministra do Mar e investigadores da Universidade do Algarve e do CCMar acompanham os alunos do 1º Ciclo numa visita ao Parque Natural da Ria Formosa, Quinta de Marim, onde serão apresentados alguns dos projetos científicos em curso no Parque.

Às 11h30, a governante irá descerrar a placa «Escola Azul» na Escola João da Rosa e, às 11h50, irá presidir à Sessão Solene de atribuição desta distinção no Auditório da Escola Básica/Jardim de Infância Nº 6.

Em Vila Real de Santo António, às 16h30, a Ministra do Mar preside à inauguração do novo cais fronteiriço na margem do rio Guadiana. Esta obra foi concretizado pela DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A. e representa um investimento de 334,2 mil euros. O cais flutuante destina-se às carreiras fluviais de passageiros e viaturas entre Portugal e Espanha (Ayamonte) que, com esta requalificação, passa a estar capacitado para viaturas com até 8 toneladas.