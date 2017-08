Miniaturas do desporto enchem pavilhão em Lagos

Bonecos, bolas de basebol, futebol, andebol, calendários, miniaturas de estádios e até uma coleção de Barbies vestidas com equipamentos das equipas de basquetebol da NBA são apenas uma parte da coleção que José Búzio transportou até ao pavilhão do Complexo Municipal de Lagos para mostrar a residentes e turistas as preciosidades que guarda na Praia da Luz.

A exposição «O Desporto é Fixe» foi inaugurada na sexta-feira, 11 de agosto, e pode ser vista até dia 25. E quem visitar demorará até conseguir percorrer as cerca de 100 mesas distribuídas ao longo do espaço, onde estão mais de três mil miniaturas, mais de 200 bolas autografadas, uma exposição de filatelia sobre Mundiais e Jogos Olímpicos.

Durante a inauguração da mostra, Carlos Saúde, presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, afirmou que «é um grande orgulho» esta autarquia «associar-se a esta exposição», até porque este era um sonho antigo de José Búzio, sendo «merecido». «Estamos perante um dos maiores colecionadores de Portugal de miniaturas relacionadas com o desporto», reforçou.

Esta mostra, além de contar com a colaboração da Câmara Municipal de Lagos, teve o apoio da Associação de Filatelia e Numismática Gil Eanes, que está a ser reativada.

«Aqui muito se tem trabalhado no colecionismo, neste mandato por causa do nosso secretário, José Nunes que criou um grupo de trabalho. Reativaram a associação, que estava adormecida. Pode ser que agora, nesta fase, comece a andar por ela própria», disse o presidente, que por ser praticante de karaté, confidenciou que se sentia contente por ver essa modalidade representada na mostra.

«A grande estrela não é quem nos visita, mas o José Búzio. É o maior colecionador da Praia da Luz, do concelho de Lagos e, provavelmente, um dos maiores do mundo. Isto é uma pequena amostra do que ele tem», exposto na Rua Direita e junto à Praia da Luz, destacou Hugo Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos.

O problema é que já ambos os espaços são pequenos para receber todas as miniaturas. É por esta razão que a autarquia tem estado em conversações com o colecionador para encontrar um imóvel, na freguesia onde escolheu residir, para que o espólio possa ser colocado à vista de todos. Aliás, o pavilhão onde estão todos estes artigos já deixa perceber que as dimensões do futuro espaço devem ser maiores do que as atuais, pois naquele pavilhão desportivo apenas está exposta um terço do total. «O José Manuel Búzio tem tido algumas conversas com a Câmara para se tentar encontrar um sítio que seja digno. Ainda não foi possível, mas neste momento, já se teve uma última conversa e a presidente da autarquia [Joaquina Matos] comprometeu-se com uma localização. Ainda é segredo, mas é na Praia da Luz, a localidade de eleição do José. Não é tão grande quanto este, mas poderá ter já a dignidade, para que seja montada uma exposição definitiva», concluiu.

Durante esta exposição no pavilhão, em Lagos, haverá ainda um local reservado à loja de brinquedos Topolino, situada na Rua das Lojas, em Portimão, onde será possível adquirir alguns artigos de colecionismo e conjuntos de lego. Os bilhetes custam 1,5 euros, sendo a entrada gratuita para menores de 12 anos. A exposição estará aberta entre as 10h00 e as 20h00 e poderá ser visitada até 25 de agosto.