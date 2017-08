Miguel Freitas visitou São Brás de Alportel e Monchique

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, esteve na sexta-feira 11 de agosto, em São Brás de Alportel no âmbito de uma visita de trabalho ao Algarve sobre a temática da Floresta contra Incêndios (DFCI).

«O sistema precisa evoluir», referiu o Secretário de Estado, convicto de que neste momento é preciso partir do trabalho técnico, ao nível do planeamento que já está feito, por exemplo ao nível dos Planos Municipais de Defesa da Floresta, e ganhar escala de intervenção, coordenar melhor e trabalhar mais em conjunto na área da prevenção.

Considerando que é tempo de agir, Freitas explicou que tem estado, nas últimas semanas, a fazer um périplo por várias áreas que têm vindo nos últimos anos a ser afetadas pelos incêndios florestais e têm vivido a problemática da recuperação do território e a prevenção de forma intensa.

Afirmações proferidas no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, após uma reunião que contou com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro; do presidente da Câmara Municipal de Tavira e da Associação de Municípios do Algarve, Jorge Botelho; do presidente do Instituto de Conservação da Natureza, Rogério Rodrigues; de representantes da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, de representantes da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Cachopo e do Comandante Operacional Municipal de Proteção Civil, Vitor Martins; dos representantes das Forças de Segurança; do Vice-Presidente da CCDR Algarve, Nuno Marques; do Diretor Regional de Agricultura, Fernando Severino; da Presidente da Direção do Futebol Clube Cabeça do Velho, Suzel Gonçalves, e demais entidades públicas regionais convidadas com que trabalham a área florestal e da Proteção Civil.

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, agradeceu a inclusão do Município nesta primeira visita do Secretário de Estado ao Algarve. Um momento que destacou ser uma oportunidade importante para a partilha de experiências e modos de ação e para uma urgente reflexão conjunta em prol da defesa da floresta, que deve ser uma prioridade nacional.

A reunião contemplou um conjunto de apresentações, por parte de alguns intervenientes, nomeadamente a apresentação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de São Brás de Alportel e o Plano de Ação de Prevenção Anual com as 15 medidas de prevenção em curso, a cargo do Comandante Operacional Municipal, Vitor Martins; a apresentação das atividades desenvolvidas pela Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão; e ainda uma apresentação das atividades desenvolvidas pela SuperPinos na ZFs do concelho de Tavira.

Os vários intervenientes aproveitaram a presença do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural para mencionar algumas dificuldades na execução dos seus projetos, nomeadamente ao nível da adequabilidade das candidaturas a apoios comunitários para trabalhos de prevenção e valorização do território , os prazos nem sempre adaptados ao tempo da floresta, as questões burocráticas, a sobreposição de planos e a necessidade de medidas concretas para valorizar a floresta e a sua rentabilidade para os proprietários, lembrando ainda a urgente reflexão acerca do ordenamento do território que neste momento é tão restritivo que ao invés de proteger a floresta do fogo, protege-a da ocupação humana.

A necessidade de criar medidas que incentivem a aposta em produtos que permitem rendimentos a curto e médio prazo, como é o caso do medronho, e que podem complementar a rentabilidade das propriedades florestais da serra algarvia, foi uma das preocupações apresentadas ao Secretário de Estado.

«Quando algo falha falhamos todos. A responsabilidade não é de quem apaga o fogo, a responsabilidade é de todos nós», afirmou o Secretário de Estado que pretende apresentar a 09 de setembro várias propostas neste domínio da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Miguel Freitas esteve ainda em Monchique, ainda em Monchique para entregar a nova viatura de Sapadores Florestais à Associação dos Produtores Florestais (ASPAFLOBAL), para criação de mais uma brigada naquele concelho. A candidatura resulta de uma parceria entre a associação e o município e ficou classificada na primeira posição a nível nacional.