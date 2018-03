MDM/Algarve disponibiliza autocarro para a Manifestação Nacional de Mulheres

O Dia Internacional da Mulher (8 de março) é celebrado hoje com iniciativas um pouco por toda a região. «Num tempo em que continuam por resolver os problemas mais urgentes da vida das mulheres e em que persistem e se aprofundam desigualdades, discriminações e violências inaceitáveis que ferem a sua dignidade», a Direção Distrital de Faro do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) organiza às 21h30, no Teatro das Figuras, um espetáculo de dança, fados, canto, música tradicional portuguesa e folclore.

No sábado, 10 de março, o Núcleo de Faro do MDM/Algarve disponibiliza transporte de autocarro para todas as interessadas (e interessados) em participar, na Manifestação Nacional de Mulheres, em Lisboa, com partida de Vila Real Santo António, Faro e Silves. A inscrição pode ser feita pelo contacto 918 906 815 (Leonor Agulhas). A manifestação tem por lema «Igualdade e justiça social, no presente, com futuro!».

Hoje, em Lagoa, o Centro de Congressos do Algarve é palco de um concerto para os estudantes do concelho com a rapper portuense Capicua. Às 18h00, será apresentado o Prémio Municipal Maria Barroso – Igualdade, género e cidadania, no Auditório Municipal. Segue-se o debate «Questões de género: fraturantes ou estruturantes?» com Isabel Bartal Abílio (socióloga e deputada); Ana Matos Fernandes (Capicua) e Fernando Anastácio (deputado). Também São Brás de Alportel preparou um programa especial de atividades para hoje que inclui momentos de reflexão, convívio e animação.

Em São Brás de Alportel, Março é uma vez mais «Mês de Mulher», com um programa especial de atividades para o dia 8, Dia Internacional da Mulher, que inclui momentos de reflexão, convívio e animação.

A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel abre as suas portas na manhã de 8 de março para as «Conversas D’Alma, um olhar de dentro de nós para o mundo». Um momento em que se pretende que cada mulher participante honre a mulher que transporta dentro de si, que se aprecie e reconheça, que aceite a mulher na sua totalidade, que faça as pazes consigo própria para que possam amar mais e brilhar.

Uma sessão gratuita mas com inscrições obrigatórias que vai ser orientada por Clai Fonseca, do projeto «Colher».

A manhã terminará com o almoço da Mulher São-brasense, um desafio lançado a toda a comunidade, com inscrições a decorrer no Centro de Artes e Ofícios, onde podem ser solicitadas mais informações.

Para a tarde, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel prepararam um momento de poesia, música, movimento e um lanche convívio, que tem início pelas 15h00, no Centro de Convívio de Parises, com a iniciativa «Chá com elas».

O Futebol Clube Cabeça do Velho também assinalará a data com um jantar marcado para as 19h30 e cujas inscrições devem ser feitas para o contacto 965 128 759. Instituído pelas Nações Unidas em 1975, o Dia Internacional da Mulher – 8 de março, resultou de uma luta longa e árdua contra desigualdades e em prol dos direitos das mulheres. Uma luta que prossegue nos dias de hoje, até porque, apesar da luta pelos direitos das mulheres ter mais de um século, as conquistas alcançadas continuam a não ser universais.

Também no sábado, dia 10 de março, às 14h30, a Casa do Sal, acolhe a iniciativa intitulada «Dress for Success em Castro Marim» no âmbito do Dia Internacional da Mulher. O programa é composto pelo workshop «Mulher, Valoriza-te», apresentado por Maria Teresa Durão, presidente da organização «Dress for Success Lisbon», seguido da tertúlia «Empreendedorismo e histórias de vida no feminino», na qual participarão algumas mulheres que se destacam pelo seu percurso de vida e carácter empreendedor, tais como, Filomena Sintra, Alexandra Gonçalves, Rosa Madeira, Rosa Dias e Elisabete Laurindo.