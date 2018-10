Marinha apreende 40 quilogramas de haxixe no mar entre Portugal e Espanha

A lancha de fiscalização rápida da Marinha «Hidra» apreendeu 40 quilogramas de droga (haxixe) que se encontravam no mar, junto à fronteira entre Portugal e Espanha, ontem dia 05 de outubro, às 19h00.

Durante esta ação não foi possível identificar os traficantes, contudo, foram recuperadas duas caixas de estupefaciente.

A apreensão realizada foi entregue à Polícia Marítima, tendo em vista a posterior tramitação processual.

O NRP «Hidra», em coordenação com o Comando de Zona Marítima do Sul e com o apoio da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, prosseguiu já hoje, sábado, as buscas junto à fronteira, não tendo sido detetado mais caixas de estupefaciente ilícito.

O navio da Marinha encontra-se em missão na Zona Marítima do Sul. No âmbito da sua missão exerce uma permanente vigilância nas águas sob jurisdição nacional.

As ações de vigilância permanente no mar, realizadas pela Marinha, são essenciais para que todos os portugueses possam utilizar o mar em segurança.