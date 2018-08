Marcelo Rebelo de Sousa provou, comprou e tirou selfies na FATACIL

Numa verdadeira maratona pelo recinto do Parque de Feiras de Lagoa, que acolhe até este domingo, 26 de agosto, a Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (FATACIL), o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa provou e aprovou os diversos produtos, deu beijinhos e tirou selfies com todos quanto o solicitaram. E deixou ainda uma mensagem de força aos afetados pelo incêndio de Monchique.

Apesar dos apelos e da simpatia dos diversos expositores da feira, recusou ofertas, só tendo aceitado da parte da autarquia um prato que representa a olaria de Porches, que segundo afirmou Marcelo Rebelo de Sousa será colocado no Museu da Presidência, vinho e duas publicações de Lagoa, uma delas com três volumes.

Apesar do ritmo acelerado, após a inauguração, Francisco Martins, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, brincou com a situação, afirmando que até está habituado a andar no terreno e a estas correrias.

Para já, as expetativas do presidente da Câmara é que esta edição da FATACIL seja visitada por entre «170 e 180 mil visitantes».

«Tenho a certeza de que será um sucesso e um sucesso que já começou precisamente pela procura. Há cinco anos, quando cá cheguei, nós tínhamos de andar atrás de alguns expositores. Hoje temos quase o dobro dos pedidos. A FATACIL tem o artesanato, que foi sempre uma vertente muito forte, inclusive com os artesãos a trabalhar ao vivo, mas também a pecuária, uma aposta muito grande na animação equestre e na animação tradicional. É quase o festival de verão no Algarve», descreveu Francisco Martins.

Só quem ainda não apareceu para espreitar a FATACIL, apesar de até estar de férias no Algarve, foi o primeiro-ministro António Costa. Se bem que ainda faltam quatro dias de animação até ao final do certame, com diversas atividades na programação além do cartaz musical.