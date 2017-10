Mar Shopping vai ter LEGO Fan Factory

Depois do sucesso em Lisboa e no Porto, o MAR Shopping Algarve receberá a partir de 26 de outubro a terceira LEGO Fan Factory de Portugal e a primeira a sul do país, levando ao Algarve um mundo de possibilidades para construir e brincar.

O espaço, com aproximadamente 400 metros quadrados, é destinado a crianças dos 3 aos 10 anos e de entrada gratuita. A decoração e programação são temáticas e mudam trimestralmente, sendo que, a zona Classic será inaugurada com as gamas LEGO Super Heroes DC e LEGO Disney Princess e para a área LEGO DUPLO (para crianças dos 3 aos 5 anos) a linha escolhida foi «A Minha Cidade».

A LEGO Fan Factory do MAR Shopping Algarve é inaugurada a 26 de outubro, pouco depois do segundo aniversário da sua congénere de Lisboa, que ultrapassou todas as expectativas, tornando-se na mais bem-sucedida da Península Ibérica.

O espaço abrirá diariamente das 10 às 23 horas e até à meia-noite às sextas, sábados e vésperas de feriados.

A LEGO Fan Factory de Loulé será de acesso gratuito e contará com uma equipa de monitores especializados e com formação específica LEGO® Fan Factory, para que possam estar à altura da imaginação dos mais novos.