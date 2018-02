Mais de 5 mil crianças vão desfilar no Carnaval Infantil de Loulé

A tour OK Estudante e 12 universidades inglesas estarão na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, na quarta-feira, dia 17 de janeiro para apresentar uma oportunidade...

No dia 30 de novembro, 50 alunos da Universidade do Algarve foram distinguidos numa cerimónia pública, que decorreu no Grande Auditório do Campus de Gambelas, com a entrega de...