Loulé homenageia voluntários

A Câmara Municipal de Loulé vai comemorar o Dia Internacional do Voluntariado nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro, com um jantar convívio de homenagem aos voluntários que, durante o ano de 2018, exerceram esta nobre função social, no compromisso e esperança de um concelho mais solidário.

O jantar, que acontece a partir das 19h30, na sede da Associação de Saúde Mental do Algarve, no Loteamento Industrial de Loulé, reunirá voluntários, coordenadores de voluntariado e entidades promotoras de voluntariado do concelho de Loulé, representando um importantíssimo momento de partilha e de reconhecimento pelo impacto do voluntariado no desenvolvimento sustentável do território.

Recorde-se que o Banco Local de Voluntariado de Loulé foi implementado no concelho no dia 4 de Fevereiro de 2010, aquando da assinatura do protocolo entre a autarquia e o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.

Surge como um espaço dinâmico que, para além de difundir informação e proporcionar formação, possibilita uma articulação contínua e atualizada entre a necessidade de trabalho voluntário e a vontade de exercer voluntariado, promovendo projetos de voluntariado e sensibilizando os cidadãos para esta causa.