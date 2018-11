Loulé entrega verbas do «Carnaval Solidário»

Em consonância com o que tem acontecido nos últimos anos, e seguindo os princípios de solidariedade que estiveram na génese do Carnaval de Loulé, metade da receita da edição de 2018 deste evento foi entregue a quatro instituições particulares de solidariedade social do concelho.

O montante cifrou-se em números próximos dos 32 mil euros e foi distribuído pela Associação Esperança e Paz, pela Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, pela Casa da Primeira Infância – Centro de Acolhimento «Os Miúdos» e pela Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL).

A verba destina-se a apoiar as iniciativas e o relevante trabalho que estas instituições desenvolvem no contexto da ajuda às populações mais desfavorecidas e vulneráveis do território do concelho de Loulé.

Para os responsáveis municipais «este é mais um contributo para que estas quatro instituições que atuam em áreas tão diversas, como os idosos, as crianças ou os portadores de doenças mentais, possam levar por diante um trabalho meritório em prol de quem mais necessita».

Recorde-se que, na primeira edição, em 1906, o «Carnaval Civilizado» de Loulé começou por atribuir 200 «esmolas» a pessoas necessitadas do concelho, o chamado «Bodo aos Pobres». Já nos anos 20, a Santa Casa da Misericórdia tomou a responsabilidade de organizar os festejos, e toda a receita passa a ser destinada para melhoramentos no hospital, considerado durante anos uma referência no Algarve.

Mais recentemente, a Autarquia decidiu retomar esta componente solidária inicial, apoiando anualmente algumas IPSS com as verbas arrecadadas através das receitas de bilheteira.