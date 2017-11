Loulé aprova Fiscalidade municipal para 2018 por unanimidade

A Câmara Municipal de Loulé deliberou, por unanimidade, a aprovação do pacote fiscal municipal para o ano de 2018, na passada quarta-feira, 8 de novembro.

As propostas fiscais ora aprovadas garantem um apoio substancial às famílias, nomeadamente a não aplicação dos 5 por cento da participação de variável de IRS e a fixação do IMI na taxa mínima dos 0,3 por cento. Paralelamente existirá ainda reduções de 20, 40 e 70 euros (montante fixo) na taxa de IMI, de acordo com o agregado familiar, bem como uma minoração de 30 por cento adicional para quem vive nas freguesias do interior do concelho.

Por outro lado, o pacote fiscal incentiva a localização de sedes de empresas no concelho pela continuação de não aplicação da derrama às empresas.

Neste sentido, e seguindo uma política de monitorização e de acompanhamento permanente orçamental, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, permite ao município apresentar propostas fiscais vantajosas, contribuindo localmente para um alívio fiscal sobre as famílias e de incentivo ao investimento das empresas, com o objetivo de estabelecer uma maior e efetiva coesão social e territorial.

A autarquia de Loulé pretende, assim, «continuar a servir as pessoas por uma melhor qualidade de vida e por uma terra mais próspera e de futuro sustentável para todos».