Loulé apresenta requalificação da Urbanização das Romeirinhas

No âmbito do Programa «Uma praça no meu bairro», é inaugurada na sexta-feira, 1 de setembro, às 19 horas, a obra de requalificação do espaço público na Urbanização das Romeirinhas, em Loulé.

Com esta intervenção pretendeu-se criar no local um espaço de encontro da comunidade local, promovendo o sentimento de vizinhança, e, simultaneamente, melhorar a qualidade do espaço público numa área residencial já consolidada.

A criação de um espaço verde infraestruturado que terá as funções de estadia, prática desportiva informal, recreação infantil, entre outras, o ordenamento do estacionamento, plantação de árvores, instalação de mobiliário urbano e adaptação das infraestruturas existentes foram alguns dos trabalhos realizados.

A intervenção teve um custo que ascendeu a 140 mil euros.