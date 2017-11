Loulé aposta em programa de animação natalício

Durante o mês de dezembro, a Câmara Municipal de Loulé volta a apostar num programa de animação de Natal diferenciador que levará a Loulé e aos principais polos urbanos do Concelho um conjunto de atividades que pretendem promover o comércio tradicional e, por outro lado, levar o espírito natalício às localidades.

Como já é tradição, a 1 de dezembro, a partir das 15h00, o «velhinho das barbas brancas» chega a Loulé, numa parada que envolve as associações e clubes louletanos.

O Pai Natal será recebido pelas crianças em frente aos Paços do Concelho e irá presentear todos os que o aguardam com um presente muito especial – o primeiro CD e um livro do Grupo Coral Infantil de Loulé. É também neste momento empolgante para os mais novos que será inaugurada a iluminação e decoração de Natal no Concelho. No dia 3 de dezembro, o Pai Natal chega também a Quarteira (Jardim Filipe Jonas) e Almancil (Jardim das Comunidades).

Os concertos serão outro dos pontos altos deste evento. Uma das iniciativas mais aguardadas é o espetáculo de Natal do Panda e os Caricas, para ver em dose dupla no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, no dia 2 de dezembro (11h00 e 15h00). Nesta digressão nacional, o Panda e os Caricas embarcam assim numa grande aventura pela história de Hollywood, viajam pelo mundo do cinema mudo, a preto e branco, mas sempre com muita cor e animação, numa verdadeira prova de amizade para estes amigos. No espetáculo não vão faltar os recentes sucessos do Panda e os Caricas, como «Sexta-Feira (Estudei a Semana Inteira)», «O Autocarro do Panda» ou «Eu Gosto de Dançar».

Em Quarteira, «As Dicas da Sónia» é a proposta para o dia 16 (16h00, Pavilhão Drª Laura Ayres). De uma forma criativa e original, a apresentadora Sónia Araújo apresenta à pequenada algumas dicas, incentivando os mais novos a hábitos do quotidiano importantes para o seu bem-estar relacionados com a alimentação, com a higiene, com a reciclagem, com a importância de usar sempre o cinto de segurança, entre muitos outros conselhos divertidos, para ver e ouvir, cantar e aprender.

A Aldeia dos Sonhos, recriação de uma aldeia de Natal que faz parte do imaginário infantil, é inaugurada no dia 7 de manhã. Distribuída por quatro áreas distintas – Polo Norte (Cerca do Convento), Polo Sul (Largo de S. Francisco), Largo dos Duendes (Alcaidaria do Castelo), Praça dos Doces e Praça dos Teatros (Largo D. Afonso III) – vários são os motivos para momentos de diversão para toda a família. A pista de gelo, o carrossel, o comboio, a roda gigante, a casa do Pai Natal, áreas com gastronomia inspirada no Natal voltam a animar a Aldeia dos Sonhos.

O Grupo Coral Infantil, o maior coro do país constituído por 400 crianças, leva algumas das mais emblemáticas músicas de Natal, bem como temas originais, ao coração da cidade de Loulé (dia 1), a Quarteira (dia 9) e a Almancil (dia 16) para espetáculos imperdíveis.

Nesta edição, a Aldeia vai estar aberta durante as noites das sextas-feiras, com algumas surpresas como a «queda de neve» ou a atuação de uma banda de gospel. As lojas do comércio tradicional abrem as portas durante estas noites.

A inauguração da Aldeia dos Sonhos contará com a participação de alunos das escolas do Concelho que são convidados a trazer adereços alusivos à quadra. Também nos dias 13 e 14, os alunos visitarão este espaço de animação de Natal que é já uma referência no Sul do país.

A Aldeia dos Sonhos tem entrada livre e funciona até 29 de dezembro, no seguinte horário: quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 14h30 às 19h30; sexta-feira, das 14h30 às 22h30; sábado, das 10h00 às 19h00. Encerra à segunda e terça-feira.