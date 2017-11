Loulé aplaude Bombeiros no Dia Internacional da Cidade Educadora

O concelho de Loulé é um dos municípios que vai assinalar o Dia Internacional da Cidade Educadora, celebrado a 30 de novembro, com um aplauso comum dedicado a uma entidade selecionada em cada local. Loulé, que integra a Associação Internacional da Cidade Educadora há dez anos, comemora o dia com um aplauso que durará um minuto, dedicado aos Soldados da Paz, às 10h15, na Praça da República, em frente à Câmara Municipal. A ação estende-se a todas as Juntas de Freguesia e sedes de Agrupamentos Escolares.

A Câmara Municipal de Loulé convida ainda todos os agentes de diferentes áreas profissionais que contribuem para a vida do concelho, como são exemplo as escolas, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as associações socioculturais e desportivas, e toda a restante comunidade a participar neste aplauso nos diferentes lugares referidos.

Nos edifícios do Município e das Juntas de Freguesia será içada uma bandeira alusiva ao Dia Internacional da Cidade Educadora, ação que deverá ser repetida todos os anos, no dia 30 de novembro.

A efeméride é ainda celebrada com a colocação de um mural pintado de branco, nas freguesias de São Clemente e de São Sebastião, Quarteira, Alte, Salir, Almancil, Querença, Benafim, Tôr, Ameixial, Boliqueime, onde entre 23 e 30 de novembro, cada cidadão pode escrever uma mensagem de agradecimento dirigida a quem desejar. Esta boa prática dos murais de agradecimento é inspirada numa experiência de sucesso já realizada em Granoller, na Espanha, também Cidade Educadora, onde os cidadãos participaram com notas de agradecimento à família, aos técnicos de ambiente e limpeza urbana e aos padeiros. A Associação Internacional das Cidades Educadoras integra um total de 37 países e 490 cidades.