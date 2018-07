Late Night Shopping regressa ao Designer Outlet Algarve com milhares de ofertas

O maior outlet da região sul, em Loulé, promove a segunda edição do Late Night Shopping, na quinta-feira, dia 26 de julho, com mais uma edição de um dia que dura até à 1h00 da manhã, com programação especial de música, animação e descontos.

A surpreender nesta segunda edição, os visitantes poderão também usufruir de uma campanha de 11 mil ofertas garantidas, que vão desde sessões desportivas, sessões de spa a voos à Europa. O evento conta ainda com a participação especial do youtuber Sirkazzio e dos artistas Mário Spencer e Twin Fin Band.

O Late Night Shopping está de volta ao Designer Outlet Algarve inspirado em eventos internacionais de moda, fazendo uma fusão entre o ambiente do espaço com o de um evento de moda, proporcionando uma experiência de compra totalmente diferente aos seus visitantes.

Nesta segunda edição, o Designer Outlet Algarve proporciona também uma campanha de ofertas garantidas, a decorrer de 26 a 29 de julho, para compras efetuadas no valor mínimo de 30 euros durante estes dias.

Para ganhar os prémios, os visitantes poderão ter acesso a um passaporte e carimbos das suas compras, habilitando-se diretamente às 11 mil ofertas disponíveis que vão desde sessões desportivas (30 euros em compras = 1 carimbo), sessões de spa (60 euros em compras = 2 carimbos) a voos a capitais europeias (150 euros em compras = 5 carimbos) como Madrid, Paris, Londres, Barcelona ou Milão. Mais informações estão disponíveis no sítio do Designer Outlet Algarve.

O programa de música e animação do Late Night Shopping é também muito especial neste dia e estará a cargo dos artistas Mário Spencer e dos Twin Fin Band, que vão atuar entre outras animações como espetáculos de dança oriental, pirotecnia, cuspidores de fogo, campeãs nacionais de ginástica acrobática do Louletano e muito mais.

Às 19 horas será a vez da esperada atuação do youtuber com mais subscritores em Portugal. SirKazzio vai atuar no seguido de uma sessão de autógrafos para todos os fãs do conhecido influencer português. Durante o resto da noite, a música e animação estarão a cargo do DJ residente do PuroBeach Vilamoura.

Garantidos durante todo o ano, os descontos imperdíveis chegam aos 80 por cento neste dia especial em todas as lojas, em marcas como Sacoor. Puma, Levi’s, Adidas, Bimba y Lola, Lacoste, Calvin Klein, Guess e muitas outras.