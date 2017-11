Laranja e empreita algarvia na Beta Talk Portimão de novembro

Em novembro, a Beta Talk Portimão estará de regresso ao espaço habitual do Café Concerto do TEMPO- Teatro Municipal de Portimão para uma conversa inspiradora com duas mulheres, a Mara Santos da 100% Happy- a Laranja Algarvia e a Sofia Costa Rocha da Companhia das Cestas, convidadas a partilhar como é que a laranja e a empreita algarvia estão cada vez mais cool e inspiram a criação de novos negócios onde a inovação e a criatividade marcam a diferença, atraindo novos públicos e acompanhando as tendências do mercado.

Mara Santos, co-fundadora da 100% Happy- a Laranja Algarvia tem 36 anos é natural de Portimão, cresceu em Silves e desde 2000 mora em Loulé onde tirou o curso de Psicologia. Durante nove anos trabalhou como técnica de intervenção local no PIEF em Faro e todos os seus projetos e ambições profissionais estiveram sempre relacionados com a psicologia e com a área social.

Há quatro anos a necessidade de dar apoio familiar levaram-na a uma mudança radical. Começou a trabalhar na empresa de citrinos da família e foi desenvolvendo o gosto pela laranja e outros citrinos que sempre fizeram parte da sua vida mas que até então não tinham conquistado a sua especial atenção. Com a sua amiga Miriam Ferreira começou a ter vontade de criar algo e, daí à ideia de criar um quiosque de laranjas foi um pequeno passo, uma vez que ambas tinham crescido no meio de laranjas.

Em Setembro de 2016 começaram a esboçar ideias, pesquisas, reuniões com a Kiosquestreetfood e em 28 de abril a 100% Happy-a Laranja Algarvia estava na rua! Desde então não tem parado de circular pelo Algarve, marcando presença em vários eventos promovidos na região, numa aposta clara no que é algarvio: água de Monchique (Chic), gin tangerine; licor de laranja (larangia), cerveja de laranja e na laranja nas mais diversas formas, seja com chocolate quente, água de canela e laranja, laranja na doçaria e todo uma nova forma de consumir um produto bem algarvio, a laranja.

Sofia Costa Rocha, co-fundadora da Companhia das Cestas tem 27 anos de idade, é natural de Faro e tirou o curso de Fotografia e Cultura Visual no IADE e mestrado em Branding e design de moda numa parceria IADE / UBI Universidade da Beira Interior.

Uma viagem à Turquia com a sua mãe Beatriz Costa despertou nas duas uma grande noção de património cultural e decidiram em conjunto, desenvolver uma ideia de negócio relacionada com a cultura portuguesa sendo que, a viverem no Algarve, a escolha recaiu no artesanato da região.

No Verão de 2013 nasce a Companhia das Cestas, uma marca que vem recuperar a arte das cestas de empreita transformando-as em acessórios de moda modernos e práticos. As cestas produzidas por artesãos algarvios são posteriormente personalizadas e decoradas pelas mãos de mãe e filha ganhando um cunho inovador e mais cool. Com vendas sobretudo através da presença online, atualmente a marca exporta para toda a Europa e para países como Tailândia, EUA, Dinamarca e China, sendo que 60 por cento da sua produção tem como destino a exportação. Oprah Winfrey, Michelle Obama e Victoria Beckham são algumas das celebridades que já passeiam a tradicional empreita algarvia pelo mundo fora.

Em breve a vontade de ter uma futura loja própria será uma realidade no Algarve continuando a apostar na qualidade dos seus produtos e a receber propostas de parceria com empresas de acessórios de moda.

A participação como é habitual na Beta Talk Portimão é livre mas sujeita a inscrição prévia. O wine-break é por conta de quem vem, pelo que os participantes são convidados a trazer vinho (ou sumo) e snacks para partilhar.

Mais do que um evento com data e hora marcada (sempre a 16 de cada mês, ao final da tarde, exceto quando o 16 é a um domingo, realizando-se na segunda-feira seguinte), a Beta Talk de Portimão tornou-se desde julho de 2012 num ponto de encontro para gente empreendedora e um movimento inspirador, promovendo num ambiente informal e descontraído, contactos e a partilha de experiências.

De referir que a Beta Talk é uma iniciativa promovida pela Beta-i – Associação para a Promoção do Empreendedorismo e da Inovação e tem organização local a cargo da Câmara Municipal de Portimão, contando com a parceria media do «ul Informação» e colaboração da Escola Secundária Poeta António Aleixo, ao nível do Curso de Multimédia, que assegura a cobertura fotográfica, da Universidade do Algarve através do CRIA – Centro Regional de Inovação do Algarve/Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, da NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, da rádio universitária RUA FM, da APGICO – Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação, do GAIM – Gabinete Académico de Investigação e Marketing e da Inesting, além da página Algarve Emprego em termos da divulgação.