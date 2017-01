Lancha NRP Orion prossegue missão no Algarve

O NRP Orion, lancha de fiscalização rápida da Marinha, continua a sua missão na zona marítima do Sul, em especial na área do sotavento algarvio, a sul de Olhão, nos espaços sob soberania e jurisdição nacional realizando simultaneamente ações de patrulha e vigilância, no âmbito da salvaguarda da vida humana e no exercício da autoridade do Estado no mar, tendo realizado durante a manhã de 4 de janeiro, ações no âmbito do controlo da atividade da pesca.

A missão da Marinha contribui assim permanentemente para a segurança dos marítimos e para a proteção do ecossistema marinho da região do Algarve, bem como para a sustentabilidade dos recursos naturais para as futuras gerações, mitigando e dissuadindo eventuais tentativas de exploração indevida dos recursos.

O NRP Orion foi aumentado ao efetivo dos navios da Armada, no dia 27 de março de 2001 e é o segundo de quatro lanchas de fiscalização rápidas da classe Centauro, projetadas e construídas pelo Arsenal do Alfeite.

O navio é atualmente comandado pela segundo-tenente Cátia Jesus Pacheco.