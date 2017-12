Lancha da Marinha termina missão no sul do país

A lancha de fiscalização rápida da Marinha, NRP Pégaso, regressou à Base Naval de Lisboa após cumprir uma missão de dois meses na zona marítima do sul do país onde, desde dia 31 de outubro, assegurou a vigilância e patrulha dos espaços marítimos e a busca e salvamento marítimo, realizando mais de 250 horas de navegação e mais de 1600 milhas percorridas.

O NRP Pégaso efetuou diversas ações de fiscalização marítima a embarcações nacionais e estrangeiras que navegaram naquela região contando com mais de 65 ações.

Realizou ainda ações de sensibilização e divulgação, no âmbito da segurança marítima, junto dos mestres e patrões das embarcações para a necessidade da correta utilização dos meios de salvamento, nomeadamente do colete salva-vidas.

Durante a permanência do NRP Pégaso na zona marítima do sul colaborou ainda, durante o mês de novembro, no Dia da Defesa Nacional, onde centenas de jovens diariamente visitaram o navio, tendo muitos destes jovens o seu primeiro contato com a Marinha.