Lagos vai estreitar relaÃ§Ãµes de amizade com El Jadida

A proposta de celebração de um acordo de geminação entre o município de Lagos e o município de El Jadida, em Marrocos, foi aprovada ontem, dia 27 de novembro, em reunião de câmara. A intenção de colocar em rede as duas muralhas «irmãs» – significativos exemplares da arquitetura militar dos primórdios da pirobalística com o traço de Miguel de Arruda, que foi projetista da muralha de Lagos e coordenador do projeto da Cidadela Portuguesa de Mazagão (atual El Jadida) – é um dos motivos desta aproximação institucional.

Esta decisão surge depois da recente geminação com o município marroquino de Ksar El Kébir (Alcácer Quibir) e concretiza a «Política de Acordos de Cooperação e Geminações» traçada pelo município de Lagos, que, neste caso concreto, tem como objetivo a internacionalização e promoção das Muralhas de Lagos, no âmbito da criação da Rede de Fortificações da Fronteira Marítima, estrutura que se pretende desenvolver com base nas parcerias que Lagos tem na esfera dos Descobrimentos Portugueses.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Lagos está a desenvolver um Plano Geral de Intervenção (PGI) que contempla medidas de reabilitação, gestão e promoção das muralhas de Lagos. Definidos estão já quatro projetos distintos, mas complementares e de implementação sequencial: o Estudo do Cadastro; o Projeto de Reabilitação; o Projeto de Iluminação de Valorização; e o Projeto de Sinalética.

Paralelamente, será desenvolvido um Plano de Promoção, instrumento estratégico e integrado que tem como objetivo garantir uma coordenação entre as ações de reabilitação, salvaguarda e valorização, com ações de gestão e de promoção do imóvel. Este último ponto compreende a sua divulgação, estudo, colocação em redes de conhecimento, circuitos turísticos ou geminações.

Esta geminação irá dar seguimento e novo alento aos contactos e às ações de cooperação já existentes, pois muito recentemente Lagos participou numa conferência e organizou uma ação de formação para jovens guias intérpretes da Cidadela Portuguesa de Mazagão.

A iniciativa foi felicitada por Maria Rita Ferro, Embaixadora de Portugal em Marrocos, que, em mensagem dirigida à autarquia lacobrigense, considerou «de relevante interesse, no quadro das relações de Portugal com Marrocos, tanto na sua vertente cultural como económica e social, o projeto de assinatura do Protocolo de Geminação que oficialize e dinamize o relacionamento entre as duas cidades já unidas pela História comum, e lhes permita ir mais longe em ações concretas que sejam úteis para ambos os lados e traduzam, junto das respetivas populações, o bom relacionamento bilateral que existe atualmente entre os dois países e os respetivos responsáveis».

Depois da aprovação em Reunião de Câmara, o assunto segue para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal de Lagos, a realizar hoje, 28 de novembro.