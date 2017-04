Lagos tem novo cônsul honorário da Alemanha

Foi num auditório repleto de amigos, colegas, conhecidos e membros da comunidade alemã residente no Algarve que decorreu a cerimónia da tomada de posse do novo cônsul honorário da República Federal Alemã, Alexander Rathenau.

A presidente da Câmara Municipal de Lagos, Maria Joaquina Matos, começou por dar as boas vindas aos presentes, afirmando a «disponibilidade da autarquia para colaborar com o cônsul honorário em tudo o que seja necessário no âmbito do apoio à comunidade residente alemã». A autarca sublinhou a sua «certeza que o novo cônsul possui todas as capacidades para o cargo que passará agora a desempenhar». Uma opinião de imediato corroborada pelo Embaixador da República Federal da Alemanha em Lisboa, Christof Weil, que afirmou, regozijar-se «por este cargo ser assumido por Alexander Rathenau. E estou certo que irá cumprir com grande responsabilidade e máximo profissionalismo», disse. O diplomata, a viver em Portugal desde o verão passado, considerou o novo cônsul, «uma combinação muito feliz de ambas as culturas portuguesa e alemã, que conhece tão bem os nossos pontos fracos como os fortes».

A terminar, o embaixador lembrou que a história dos cônsules alemães na região algarvia já conta com 265 anos, «o que atesta a grande tradição das relações entre a Alemanha e o Algarve».

Ao discurso seguiu-se o juramento e a tomada de posse, momento que terminou com um apontamento musical pela Academia de Música de Lagos.

Alexander Rathenau mostrou-se «profundamente grato pelo voto de confiança» e deixou a certeza que está «motivado para enfrentar este desafio, para o qual darei o meu melhor».

A este ato solene seguiu-se um breve momento de convívio com um beberete confeccionado e servido pela escola/curso de hotelaria da DUAL – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã – Portimão e uma visita às novas instalações do cônsul honorário, situado a poucos minutos do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, mais precisamente na Rua António Crisógno dos Santos.

O cônsul honorário da República Federal da Alemanha em Lagos tem jurisdição nos distritos de Faro, Évora, Beja, Portalegre e Setúbal. Em Portugal existem quatro cônsules honorários: no Algarve (Lagos), na Madeira (Funchal), nos Açores (Ponta Delgada) e no Porto. Esta é a primeira vez, depois do 25 de Abril, que Lagos acolhe a localização de um cônsul honorário da Alemanha.

Obra editada na Alemanha

Alexander Rathenau, advogado alemão de Lagos, é um dos poucos em Portugal que conhece e trabalha com o mesmo à vontade nos sistemas jurídicos português e alemão. Para estabelecer uma ponte entre ambos, investiu cerca de um ano e meio de trabalho no livro «Introdução ao Direito Português» escrito em língua alemã, e publicado pela CH Beck (Munique) – uma das maiores editoras da especialidade naquele país. Rathenau veio viver para Portugal com a família quando tinha 6 anos de idade. Estudou em Lagos e mais tarde considerou seguir estudos em Coimbra. Resolveu conhecer melhor a vida na Alemanha e em 2007 formou-se Doutor em Direito pela Universidade de Trier com a máxima distinção (Summa cum laude). Poderia ter sido juiz na Alemanha, mas preferiu regressar. Logo depois começou a exercer em Portugal. As suas principais áreas de aconselhamento jurídico são o direito imobiliário e o direito fiscal.