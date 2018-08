Lagos revive Festa do Banho 29 com Anjos e Cortejo por Amor ao Mar e à Terra

No final deste mês Lagos volta a estar em festa, desta vez para reviver a tradicional Festa do BANHO 29 que se transformou, há muito, numa manifestação de caráter popular já enraizada na cultura lacobrigense, sendo um dos principais eventos do município.

Como forma de relembrar, reviver e preservar esta tradição, a autarquia preparou para este dia um programa recheado de animação musical, animação de praia, comes e bebes, artesanato e doçaria regional. Também não vão faltar o Concurso de Trajes de Banho Antigos e o obrigatório banho noturno. O famoso grupo Anjos será o cabeça de cartaz desta festa, com entrada livre.

Este ano a programação integra igualmente com uma componente de sensibilização ambiental materializada no «Cortejo por Amor ao Mar e à Terra: por uma cultura limpa e sustentável em Portugal», promovida pela Associação de Observação, Regeneração e Criatividade na Atualidade (AORCA), e que pretende ser uma ação simbólica contra a prospeção de petróleo na Costa Vicentina.

O BANHO 29 conta com o apoio da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (Delegação de Lagos), Moto Clube de Lagos, Associação dos Artesãos do Barlavento e Rádio Utopia.

Também na Praia da Luz a Festa do Banho 29 vai animar esta Vila de Lagos, estando a sua organização a cargo do Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense. Entre as 21h00 e as 3h00 está prometida muita animação musical com Humberto Silva e DJ Toby One. Aqui, a entrada também é livre.

Programa

Em LAGOS (Cais da Solaria):

11h00 | Recriação da Tradição do Banho 29 (pelo Centro de Estudos de Lagos)

15h00-19h00 | Jogos Tradicionais e Animação Musical com Rádio Utopia

20h00 | «Cortejo por Amor ao Mar e à Terra: por uma cultura limpa e sustentável em Portugal» Pela Associação de Observação, Regeneração e Criatividade na Atualidade

Percurso: Saída do Viv´o Mercado (Mercado de Levante) com destino ao Cais da Solaria

21h00 | Concurso de Trajes de Banho Tradicionais

22h30 | Espetáculo com ANJOS

Na PRAIA da LUZ:

21h00 – 3h00 | Petiscos e animação musical com Humberto Silva e DJ Toby One

Org: Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense

O banho 29 é um misto de tradição folclórica e de ritual transmitido de pais para filhos com a crença que o banho daquela noite vale por 29 banhos. As suas origens são incertas. Quer provenientes de épocas muito antigas e ligadas aos ritos de fim do Verão, quer resultantes da herança árabe, o costume manteve-se. As gentes dos campos já não vêm em grupos animados, com os seus burrinhos e carroças, mas os locais continuam a cumprir a tradição. Hoje, são grupos de jovens, mais foliões e menos rituais, que aproveitam essa noite para assar chouriço e contar histórias à volta de uma fogueira. À meia-noite o momento do banho leva muitos ao mergulho nas águas fugazmente iluminadas pelos clarões do fogo-de-artifício. Em Lagos, é na Solaria e na Praia da Batata que se junta maior número de entusiastas, reunidos pela proximidade da animação musical e do concurso de trajes de banho antigos. A tradição também se cumpre na Meia Praia, com os entusiastas agrupados em torno das fogueiras alinhadas ao longo do areal. Ali se bebe, come, conta e canta antes e depois do tradicional mergulho no mar.