Lagos promove oferta turística com o projeto FUN & KNOW

Face à relevância estratégica do turismo para o crescimento sustentado da economia do concelho, e considerando o crescimento da procura do destino Lagos nos últimos anos, a Câmara Municipal concebeu a iniciativa FUN & KNOW, ao estruturar a oferta de um produto turístico composto por dez equipamentos lúdicos e culturais, quatro públicos e seis privados, singulares no contexto concelhio.

«Lagos não se resume apenas a sol e praia. É muito mais do que isso, e é exatamente essa mensagem que se pretende passar com o FUN & KNOW», avança o vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira.

Na comunicação deste projeto, figura a promoção a quatro equipamentos públicos (o Museu Municipal de Lagos, o Núcleo Museológico Fortaleza Ponta da Bandeira, o Núcleo Museológico Rota da Escravatura – Mercado de Escravos e Centro Ciência Viva de Lagos) e a 6 equipamentos privados (Museu de Cera dos Descobrimentos, Parque Zoológico de Lagos, Wake Salinas – Cable Park, Parque Aventura, Pro Putting Garden e o Woop – Fun for All), equipamentos diferenciadores que oferecem, no município, experiências únicas tanto a munícipes, como a visitantes.

«Este projeto tem agora o seu ano zero. O desafio lançado foi de imediato aceite por todos, o que nos dá a certeza que o caminho a seguir é este, o de criarmos sinergias em prol da promoção de Lagos como destino turístico de excelência e atenuar a sua sazonalidade», refere o autarca, avançando que já está ser considerada uma segunda fase «em que pensamos alargar a participação a outros atores locais e privados nesta campanha».

Até porque este é um fator relevante para a autarquia – incentivar e participar num trabalho em rede, alicerçado na proximidade e na colaboração entre atores, valores fundamentais de um clima empreendedor que se espelha na dinâmica, desenvolvimento e crescimento económico de qualquer território.