Lagos presta Homenagem à memória do Infante D. Henrique

Este ano o programa das comemorações decorre de 9 a 13 de novembro e inclui iniciativas variadas. A primeira, no dia 9, diz respeito à realização do Seminário «Alcácer-Quibir-margens e contramargens» que conta com a participação de vários conferencistas que irão falar na travessia marítima e marcha dos soldados, destacar algumas das conjunturas mais relevantes da jornada de África como a resistência dos sufis e a guerra dos xarifes sádidas, e refletir sobre a escrita de veteranos e cativos – o testemunho dos vencidos.

O Seminário irá decorrer durante todo o dia, no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho, e conta com o apoio de reputadas instituições portuguesas, nomeadamente a Fundação para a Ciência e Tecnologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e o Centro de Humanidades.

No final deste dia está prevista, já nos Antigos Paços do Concelho, a inauguração da exposição «Da Cruz ao Crescente – O Resgate dos Cativos». Nesta mostra pretende-se abordar o cativeiro como uma realidade comum às sociedades cristãs e muçulmanas, fruto de conflitos bélicos e de ataques de piratas e corsários, bem como a ação dos religiosos da Ordem da Santíssima Trindade na organização dos resgates e na troca dos cativos. Organizada pelo Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa e pela DECCAS-UTCCT-Serviço de Património Histórico e Museológico da Câmara Municipal de Lagos, esta mostra reproduz os aspetos fundamentais da exposição realizada em colaboração com a Direção-Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas, no início do ano, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Para os dias 10 e 11 estão previstas duas visitas comentadas pelo centro histórico. No dia 13, ocasião em que se assinala o falecimento do Infante decorre, pelas 17h30, a Deposição de Coroa de Flores no Monumento ao Infante D. Henrique, seguida de uma Missa em Honra do Infante, na Igreja de Santa Maria.