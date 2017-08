Lagos mostra que «Desporto é Fixe»

O Pavilhão Municipal de Lagos recebe a exposição «O Desporto É Fixe», com itens da coleção de José Manuel Búzio, a partir do dia 11 de agosto. Até ao final do mês será possível os visitantes verem uma pequena amostra do espólio que o colecionista tem relacionado com o desporto. São pelo menos três mil artigos, alusivos a modalidades como o basebol, hóquei no gelo e em patins, basquetebol, automobilismo, futebol, criquet, rugby, boxe, ginástica, golfe.

«Estará disponível neste espaço um terço da minha coleção, sendo que o pavilhão terá cerca de cem mesas e 20 expositores», avançou ao «barlavento» José Búzio. Haverá oportunidade para ver de perto aquela que é a maior mostra de basebol que existe fora dos Estados Unidos da América (EUA), afiançou ainda o colecionador. Por exemplo, também estarão representadas todas as equipas inglesas de futebol e seleções nacionais de vários países, além de miniaturas de 30 estádios e bolas autografadas.

Estão previstas ainda atividades paralelas, conforme adiantou o colecionador ao «barlavento», desde pequenas sessões de autógrafos ou apresentações de jogadores. A ideia é criar uma mostra abrangente sobre desporto que junte no mesmo local profissionais, amadores ou fanáticos de qualquer modalidade. José Búzio, que esteve vários anos emigrado nos EUA, tem uma vasta coleção de miniaturas. Quando voltou para Portugal trouxe consigo os itens que foi adquirindo ao longo da vida e colocou-os em exposição na Praia da Luz. É possível visitar um espaço na Rua Direita e outro junto à praia, na antiga lota, nesta localidade.

Durante esta exposição no pavilhão, em Lagos, haverá ainda um local reservado à loja de brinquedos Topolino, situada na Rua das Lojas, em Portimão, onde será possível adquirir alguns artigos de colecionismo e conjuntos de lego. Os bilhetes custam 1,5 euro, sendo a entrada gratuita para menores de 12 anos. A exposição estará aberta entre as 10h00 e as 20h00 e poderá ser visitada até 25 de agosto. É organizada pela Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, com o apoio da Associação de Filatelia e Numismática Gil Eanes.