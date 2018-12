Lagos mete crianças a «Crescer em Movimento»

O projeto «Crescer em Movimento» tem como objetivo proporcionar a todas as crianças que frequentam as salas de ensino pré-escolar público do concelho de Lagos a prática regular de atividades motoras, promovendo o seu desenvolvimento integral em idades precoces. O município lacobrigense está a dinamizar este projeto durante o ano letivo, e para tal foram estabelecidas as seguintes metas: estimular as capacidades de expressão e espontaneidade corporal, levar as crianças a explorar e compreender as relações do corpo com o meio envolvente e desenvolver o seu repertório motor.

A iniciativa enquadra-se nos objetivos estratégicos do município, que visam uma comunidade cada vez mais solidária, segura e saudável, uma vez que melhora a quantidade e qualidade da atividade física dos alunos, promovendo a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis. Surge, por outro lado, da perceção de que a função motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo da criança estão intimamente ligados, o que justifica a promoção de atividades educativas relacionadas com o movimento do próprio corpo.

Atendendo à abrangência do projeto, que se realiza em todas as 11 salas da rede pública, envolvendo 250 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos, o município decidiu estabelecer parceria com clubes desportivos do concelho que irão colaborar com os seus técnicos no desenvolvimento das atividades. A cada grupo/sala será proporcionada uma hora de prática semanal, a dinamizar conjuntamente com as educadoras. Para além destas aulas, que decorrerão no espaço escolar, cada grupo terá também a oportunidade de frequentar duas a três atividades, por ano letivo, de adaptação ao meio aquático nas piscinas municipais.