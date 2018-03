Lagos vai acolher a feira Algarve Nature Week 2018

Depois de passar por Faro, Quarteira e Tavira, a mostra Algarve Nature Week realiza-se este ano na cidade de Lagos, de 13 a 22 de abril. O programa arranca com um dia aberto (open day) cheio de atividades gratuitas para os alunos dos 2º e 3º ciclos do concelho na Praça Infante D. Henrique e no Jardim da Constituição.

A inauguração tem início às 17h30, com a presença de secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e de Joaquina Matos, presidente da Câmara Municipal de Lagos.

Às 18 horas terá lugar uma caminhada ao pôr-do-sol na Ponta da Piedade, com cerca de 4,6 quilómetros, aberta à população, estando prevista a presença de um atleta de referência nacional e surpresas para os participantes.

Segundo José Viegas, coordenador da unidade técnica principal de comunicação, cultura e turismo da Câmara Municipal de Lagos, a edição de 2018 traz uma novidade. «No passado, a Algarve Nature Week teve sempre uma componente de feira. Este ano, a ideia é que cada operador local tenha a oportunidade de proporcionar uma experiência ao público. Assim, as atividades que serão desenvolvidas junto à sede de cada uma das empresas».

Em relação ao open day, Viegas avança que «o objetivo é percorrer todo o caminho até à Ponta da Piedade que está a ser objeto de requalificação, abrindo o apetite para os outros dias do evento, em que poderão experimentar todas as outras atividades de lazer e entretenimento ligadas à Natureza. Existe neste momento uma grande apetência de crescimento de empresas neste sector, pelo que o município de Lagos tem estado a apostar no sentido de complementar o já estabelecido produto sol e praia, para que sejamos um destino atrativo durante todo o ano».

Ao «barlavento», Joaquina Matos, presidente da Câmara Municipal de Lagos, diz estar «muito satisfeita» por acolher esta iniciativa e que é «mais uma valorização para o município».

A Algarve Nature Week é um evento de turismo de natureza com ofertas especiais em atividades ao ar livre e unidades de alojamento no Algarve organizada pela Região de Turismo do Algarve.